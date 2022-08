Camille Santoro (Familles nombreuses) : En larmes, elle se confie sur le drame qui a marqué sa vie

Il y a bientôt trois ans, Camille Santoro est entrée dans la vie des Français. La maman de six enfants rejoignait à l'époque le casting de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Forte de sa popularité, elle est devenue au fil du temps très suivie sur les réseaux sociaux, où elle partage là aussi beaucoup de son quotidien avec son clan. Sa communauté a ainsi eu le bonheur d'apprendre récemment qu'elle avait créé sa marque de pyjamas pour enfants appelée 10 Novembre.

Et, ce jeudi 11 août, elle a pris la parole en story Instagram pour annoncer la date de son lancement. Une date qui n'a pas été choisie au hasard comme elle l'explique, non sans mal. Et pour cause, celle-ci est liée au drame qui a bouleversé sa vie. "Je me jette à l'eau. Ça fait déjà dix-huit fois que j'essaye de faire cette story mais que je n'arrive pas à aller au bout. J'aurais aimé la repousser encore et encore parce que sur ce coup-là je ne suis vraiment pas courageuse", a-t-elle reconnu, déjà très émue.

"Je voulais vous parler un petit peu de toute cette histoire, de pourquoi j'ai choisi cette date. Les dates, c'est quelque chose de très important pour moi...", continue-t-elle avant de s'arrêter. "Je vais y arriver... Vous savez que je suis très discrète et pudique sur plein de choses même si vous en connaissez beaucoup. Cette date que j'ai choisie, c'est une date qui m'appartient, que je pleure chaque année, c'est quelque chose de difficile, et cette année j'ai décidé de la rendre belle par le lancement de ma marque. C'est celle de l'anniversaire de mon grand frère, qui n'est malheureusement plus parmi nous. J'espère profondément que, là où il est, il est fier de ce que je fais, de ce que j'entreprends", a-t-elle finalement réussi à articuler. Le lancement de sa marque aura donc lieu le 28 août prochain. "Ce sera quelque chose de beau, le début d'une superbe aventure que je suis très heureuse de partager avec vous", a-t-elle conclu.

Camille Santoro est ensuite apparue en larmes, sans dire un mot mais simplement en commentant sa story par : "Je l'ai fait. Merci."