Camille Santoro (Familles nombreuses) : L'un de ses enfants hospitalisé, elle brise le silence

D'ordinaire, Camille Santoro est très active sur les réseaux sociaux. Mais ces derniers jours, ses abonnés les plus attentifs ont remarqué que la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) était absente. Ce n'est que ce vendredi 5 août qu'elle a fait son retour en story afin de partager une triste nouvelle.

Après avoir fait remarquer qu'elle a été "complètement absente ces derniers jours", Camille Santoro a dévoilé que ça a été "un peu les montagnes russes" pour son mari Nicolas et elle. "Maé est hospitalisé depuis quelques jours. Si je vous parle maintenant, c'est que ça va mieux et qu'il devrait rentrer à la maison aujourd'hui, si tout va bien", a annoncé la mère de six enfants qui a déjà eu recours à la chirurgie esthétique. Elle a ensuite eu une pensée pour les personnes qui seront sans doute frustrées qu'elle ne partage pas "le pire" comme elle le fait pour le meilleur. "Chez nous la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On porte une croix, comme tout le monde, on a des moments compliqués, surtout quand ça touche à nos enfants. On a des coups durs, mais l'essentiel est que Maé aille bien", a-t-elle poursuivi.

Camille Santoro a ensuite appris à sa communauté que c'est Nicolas qui était au chevet de Maé. Elle a fait des allers-retours "entre les enfants qui sont à la maison et l'hôpital" où Maé "a super bien été pris en charge". "C'est juste que c'est un petit peu long et qu'il a envie de rentrer à la maison. (...) Je suis assez pudique dans ces moments-là. Je recentre beaucoup sur ma famille et j'ai du mal à m'ouvrir et à revenir sur Instagram. C'est pour ça que je préfère ne pas venir. Le coeur n'y était pas", a conclu la jeune femme qui attendait de savoir si le médecin allait donner son feu vert pour que le jumeau de Mattia (4 ans) sorte de l'hôpital.

Les internautes n'en sauront pas plus sur les raisons qui ont mené Maé a être hospitalisé. Peut-être Camille Santoro brisera-t-elle le silence dans les jours à venir. En attendant, nul doute qu'elle pourra compter sur le soutien de ses abonnés après cette épreuve.