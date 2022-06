"Aucun tabou" : Camille Santoro (Familles nombreuses) avoue avoir eu recours à la chirurgie esthétique

A l'été 2020, les téléspectateurs découvraient un tout nouveau programme sur TF1, Familles nombreuses, la vie en XXL, soit le quotidien pas toujours très calme de parents de plus de trois enfants. Les clans, devenus stars de la télévision, sont suivis par des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Camille Santoro, mère de six enfants avec son mari Nicolas.

La petite dernière, Alba, a d'ailleurs rejoint ses frères et soeurs, Alessio, Nino, Emie et les jumeaux Maé et Mattia, le 26 mars 2021. Quelques mois plus tard, la famille annonçait son départ du programme, à la grande surprise du public, avant de finalement changer d'avis : "On voulait vous remercier sincèrement. Je n'en attendais pas autant, j'avais même beaucoup d'appréhension. Je ne savais pas ce que vous pouviez penser de notre retour à la télé mais on avait hâte de partager plein de nouvelles choses avec vous."

Justement, c'est une information de taille que Camille Santoro a dévoilé à ses abonnés lors d'un live Instagram organisé ce samedi 11 juin. La jeune maman, honnête avec ceux qui la suivent, a révélé avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Loin de s'être fait gonfler les lèvres à l'image d'autres stars de téléréalité comme Maëva Ghennam ou de s'être fait poser des implants aux fesses, Camille Santoro s'est expliquée.

L'opération n'a pas eu lieu la semaine dernière comme Camille Santoro le précise : "Je vais vous le dire, j'avais 20 ans, c'était il y a longtemps et c'était par nécessité", a-t-elle confié à sa communauté, avant d'indiquer qu'elle s'était "fait refaire les seins." Contrairement à d'autres qui démentent tout acte chirurgical, Camille Santoro assume : "Je n'ai aucun tabou sur ça."

Comme elle n'a aucun tabou avec d'autres sujets. Si les réseaux sociaux reflètent très souvent des vies parfaites et sans accroc, Camille Santoro a déjà craqué. En décembre 2021, elle avait même fondu en larmes à l'approche des fêtes de Noël : "Je ne rentre jamais dans les détails de notre intimité. Et autant l'année a été extraordinaire avec l'arrivée d'Alba et pour un tout autre tas de raisons pour lesquelles on ne peut absolument pas se plaindre de notre vie, mais il y a des moments moins drôles aussi, comme chez tout le monde. [...] Il y a Nico qui s'est fait opérer trois fois au cours du dernier mois, il y a des êtres qui représentent le monde pour moi et que j'ai eu peur de ne plus avoir pour Noël." Tout est heureusement rentré dans l'ordre.