CAN 2022 : Scandale lors de Tunisie-Mali, arrêté avant la fin, l'arbitre victime d'un coup de chaud ?

La Coupe d'Afrique des nations 2022 a commencé depuis seulement quelques jours, mais les premiers scandales sont déjà là. La compétition, qui se déroule tous les deux ans, a lieu au Cameroun cette année et rassemble les plus grandes stars du continent. Mohamed Salah va tenter d'emmener l'Egypte en finale tandis que Riyad Mahrez et les Fennecs d'Algérie essayeront de faire le doublé, deux ans après leur victoire face au Sénégal. Pour leur premier match, la Tunisie et le Mali qui s'affrontaient hier après-midi, ont eu le droit à une rencontre totalement folle...

Alors que le Mali menait 1 à 0 dans les dernières minutes de jeu, l'arbitre de la rencontre, Janny Sikazwe, a décidé de siffler la fin du match à la 85e minute de jeu, soit cinq minutes avant la fin du temps réglementaire ! Après contestation des acteurs du match, l'arbitre décide de reprendre la partie, mais rebelote, ce dernier siffle la fin de la rencontre quatre minutes plus tard, toujours avant la fameuse 90e minute. Une décision incompréhensible pour les joueurs tunisiens, fous de rage contre l'homme en noir. Après de longues minutes de tergiversation, les organisateurs décident de reprendre la partie, mais toujours sous le coup de la colère, la Tunisie refuse catégoriquement.

L'arbitre transporté à l'hôpital après la rencontre

Une décision qui pourrait coûter une défaite 3-0 sur tapis vert aux aigles de Carthage, mais l'affaire est probablement loin d'être terminée. Maintenant, il reste à savoir quelle mouche a piqué Janny Sikazwe, arbitre pourtant expérimenté. Et selon les informations du journaliste Tarek Talaat qui indique avoir parlé avec le patron des arbitres, il pourrait s'agir d'un problème médical. En effet, l'arbitre de 42 ans aurait été victime d'une insolation, ce qui pourrait expliquer ses étranges décisions. Ce dernier aurait même été conduit à l'hôpital pour y subir une batterie d'examens à la fin du match.