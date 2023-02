Canal+ : Une journaliste star "épuisée jusqu'aux os" à cause de sa nouvelle vie, ses terribles révélations

Visiblement poussée dans ses derniers retranchements, l'ancienne journaliste n'arrive plus à tenir le coup. Ses propos laissent d'ailleurs sous-entendre qu'elle a affaire à un patron peu scrupuleux. "Il balance que la restauration 'c'est pas un métier de feignasses' et c'est vrai qu'à 40 ans j'aurais pu y réfléchir avant... (...) Je devrais me lever. Partir. Je ris. Est-ce que je ris ? Oui. Un peu jaune, un peu ahahahah je préfère en rire, je ris parce que je ne vais quand même pas pleurer devant lui, alors il croit que je ris de bon coeur", continue-t-elle d'expliquer.

Incapable de répliquer quoique ce soit, Émilie Besse s'en veut terriblement et se pose beaucoup de questions quant à son avenir dans ce métier. "J'entends : 'et pour les enfants fallait mettre des capotes'. (...) Et pourtant, je ne relève pas sa remarque. Et pourtant, je lui sers un 'merci pour le rdv'. Et pourtant, c'est moi qui m'en veux de n'avoir rien su répondre et c'est lui qui ne se souvient sans doute déjà plus de rien", a-t-elle conclu avec tristesse. On lui souhaite que la situation s'améliore rapidement !