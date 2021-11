Une ex-journaliste de Canal+ change de vie : reconversion inattendue, elle s'explique...

En septembre 2021, Emilie Besse parte une photo d'elle en noir et blanc. Souriante, l'ancienne journaliste de 38 ans prend la pose... en blouse Ferrandi, du nom de la grande école hôtelière qui forme l'élite de la gastronomie à Paris. Un mois plus tard, le 23 octobre, elle raconte, durant une pause, ce rêve qu'elle réalise enfin. "Fière. Sur cette image, il y a pas mal de fatigue. De tout petits yeux et de grands cernes, mélange de nuits courtes à me poser trop de questions, de manque de sommeil parce que mes enfants qui ne se réveillaient jamais la nuit avant, le font maintenant et j'aimerais penser que ça n'a rien avoir avec ma nouvelle vie, lance-t-elle. Petite mine aussi parce que rester 7 heures debout quand on a été habituée pendant des années à être assise devant son ordinateur, c'est un peu avoir un 33 tonnes qui te roule dessus tous les matins. Cela dit, cette semaine, ça allait vraiment mieux. Il paraît que c'est un pli à prendre."

De la fatigue, mais aussi et surtout un "petit sourire en coin qui se demande si elle est vraiment sérieuse d'être trop contente parce que la prof lui a dit que sa sauce était 'jolie'". Et de poursuivre : "Ce petit sourire qui se rappelle qu'il y a deux jours un parent de l'école lui a dit qu'il allait vendre son resto et ça a déroulé toute une histoire dans ma tête. Ce petit sourire qui se souvient qu'à la question : 'Tu veux quoi pour ton anniversaire chérie ?', ma fille a répondu 'dîner avec toi au restaurant'. Ce petit sourire qui sait que la cuisine se transmet, et que, gentiment, c'est sans doute ce qui est en train de se passer."