Diaporama : Canal+ : Une journaliste star "épuisée jusqu'aux os" à cause de sa nouvelle vie, ses terribles révélations

Passionnée de cuisine, elle décide de suivre une formation à la grande école hotelière Ferrandi. Emilie Besse lors de la 13ème édition du Charity Day dans la salle des marchés d'Aurel BGC dans le quartier de la Bourse à Paris le 11 septembre 2017. De l'ouverture des marchés ce matin, à leur clôture ce soir, ce sont plus d'une cinquantaine de personnalités françaises qui se sont relayées dans la salle des marchés d'Aurel BGC dans le quartier de la Bourse à Paris. Toutes étaient là pour tenter de lever un maximum de fonds pour leur association respective -7 réunies aujourd'hui- dans le cadre du Charity Day. Cet évènement est organisé depuis 2004 dans les 20 bureaux du groupe basé à New York, le jour du 11 septembre, en commémoration des 658 employés de BGC Partners et des 61 employés d'Eurobrokers qui ont péri dans l'attentat des tours du World Trade Center à New-York en 2001. En 13 éditions, pas moins de 135 millions de dollars ont été redistribués à l'échelle internationale (12 millions de dollars pour l'année 2016 uniquement). Et en ce jour particulier, ce sont les parrains et marraines célèbres des associations qui ont décroché les téléphones pour passer des ordres sur les marchés en bourse, chaperonnés pour l'occasion par les équipes d'Aurel BGC. Au terme de la journée, l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé est reversée aux 7 associations. © Veeren / Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE