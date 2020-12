Candice King (Vampire Diaries) maman : elle dévoile le prénom de son 2e enfant !

Certains l'ont connue sous le nom de Candice Accola. Mais ça, c'était avant que la comédienne ne croise le chemin de Joe King, du groupe américain The Fray, en février 2012. Le 18 octobre 2014, les amoureux se sont mariés à la Nouvelle-Orléans et vivent ensemble au sein d'une tribu de petites filles. En épousant le musicien, Candice King est devenue la belle maman d'Elise et Ava et a donné naissance, le 15 janvier 2016, à une petite Florence May. Voilà que Josephine complète, désormais, cette jolie sororité...