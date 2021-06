Candice (Koh-Lanta) hospitalisée avec de multiples fractures : "L'issue aurait pu être plus dramatique"

Candice, candidate de Koh-Lanta, Les armes secrètes a frôlé la mort le vendredi 18 juin 2021 alors qu'elle faisait du canyoning. L'instructrice de survie de 25 ans a fait une très mauvaise chute et a dû être transportée à l'hôpital en hélicoptère. Cinq jours plus tard, la voilà encore hospitalisée et comme elle le dévoile, son corps a été pas mal amoché !

Jeudi 23 juin 2021, en légende d'une photo de sa fameuse sortie sportive où elle apparaît tout sourire, Candice révèle ses blessures : "Bon, vous l'aurez peut-être compris, vendredi j'ai décidé de transformer mon corps en puzzle géant... plusieurs fractures au bassin et du coude, quelques point de suture... J'ai même eu le croit de faire un super vol en EC145 [modèle d'hélicoptère, ndlr] !" Consciente qu'elle va mettre du temps à retrouver la forme, elle poursuit : "Maintenant il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience et à rester sagement dans un lit d'hôpital (challenge pour une hyperactive haha)."

"Loin d'être au top de (sa) forme", la jeune femme a conscience qu'elle a une "chance immense de pouvoir écrire" car "l'issue aurait pu être bien plus dramatique". Prenant du recul sur son terrible accident, Candice semble même, à la fin de son message, laisser entendre qu'elle s'en veut : "Moralité, il faut parfois savoir renoncer quand tous les paramètres ne sont pas alignés ... je ne l'ai pas fait et j'en paye le prix aujourd'hui..."