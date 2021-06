Candice (Koh-Lanta 2021) victime d'un accident impressionnant : "Le pire a été évité"

"Le pire a été évité". Candice, candidate de Koh-Lanta, Les armes secrètes, le reconnaît elle-même, elle a eu beaucoup de chance.

Vendredi 18 juin 2021, l'instructive de survie de 25 ans a annoncé sur sa page Instagram avoir été victime d'un accident qui aurait pu virer au drame. Depuis quelques jours, elle effectuait un stage de canyoning, activité qui consiste à évoluer dans le lit d'un cours d'eau, passant dans des gorges ou des ravins étroits. Ces canyons escarpés comportent des cascades de différentes hauteurs que l'on franchit de multiples manières : saut, toboggan, ou descente en rappel. Sensations fortes assurées mais le danger n'est jamais à écarter. Candice en a fait la douloureuse l'expérience en se loupant sur un saut de plusieurs mètres.

La jeune femme a publié plusieurs vidéos d'elle, lorsque tout allait bien, et puis le drame est survenu. On découvre la spécialiste de la survie dans une civière, entourée de secouristes venus la chercher en hélicoptère, l'endroit étant trop escarpé pour faire autrement. "Moi qui rêvais de faire un vol en hélico, commente-t-elle avec autodérision sur une image d'elle en train d'être prise en charge. Je ne m'attendais pas à ça comme ça." L'accidentée a ensuite souhaité remercier les hommes qui se sont occupés d'elle, une "équipe de choc" pour une "évacuation au top".

La nouvelle de l'accident de Candice a vite fait le tour chez les anciens candidats de Koh-Lanta. Maxime, qui avait participé au jeu d'aventure en 2019, et qui est également coach de survie, l'a relayée sur sa page Instagram. "Remets-toi bien Kohpine @candice_kohlanta21 ! La petite machine que tu es va gérer ces quelques fractures ! Avec ce jump de presque 20m tu auras fais un plus beau saut que @philippebas dans #lesautdudiable c'est certain ! Forza Machine, prends soin de toi et on se voit très vite pour de l'aventure et de la survie", a-t-il commenté en légende de deux photos de Candice.