Cannes 2022 : Marine Delterme chic en robe blanche scintillante au bras de son mari Florian Zeller

Présente sur la Croisette pour découvrir les nouvelles perles du 7e Art et profiter de l'ambiance cannoise avec son mari, Marine Delterme se montre du genre enthousiaste quand il est question de cinéma. Elle avait ainsi adressé ses félicitations à son époux en mars 2021 qui était nommé dans six catégories aux Oscars pour le film The Father, qu'il a réalisé. "La classe ! 6 nominations aux Oscars !!!! Bravo à toi", avait écrit Marine en légende d'un cliché de Florian. Pour rappel, ce film a remporté deux prix, pour le Meilleur scénario adapté et le Meilleur acteur.

Fan de son époux, elle avait encouragé les cinéphiles à découvrir son film via des publications sur Instagram et avait même immortalisé la barre des 400 000 spectateurs en commentant, le 21 juin : "Merci pour vos commentaires justes et profonds, quel bonheur de savoir que vous avez aimé ce film ! Merci".