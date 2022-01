Marine Delterme, maman de Gabriel et Roman : rares confidences sur leur éducation

Lorsqu'elle ne tourne pas pour Alice Nevers, le juge est une femme (TF1), Marine Delterme incarne Maud Bachelet, personnage principal de la mini-série Manipulations sur France 2. Bien loin de la femme de loi, cette fois la comédienne de 51 ans joue le rôle d'une victime d'un pervers narcissique. En interview pour Femme Actuelle, elle est interrogée sur le sujet et en profite pour faire de rares confidences sur ses enfants Gabriel (23 ans), né de sa relation passée avec l'acteur suisse Jean-Philippe Ecoffey, et Roman (13 ans), fils qu'elle a eu avec son époux l'écrivain Florian Zeller.

Marine Delterme a elle-même vécu sous l'emprise d'un pervers narcissique. Alors aujourd'hui, hors de question de retomber dans les filets. Elle reste prudente, et surtout s'engage à donner à ses fils les clés pour se comporter convenablement avec l'autre. "Certains ont toujours envie d'aider les autres, d'autres sont plus tournés vers leur monde, leurs créations... On est tous très différents, confie l'actrice. Mais en tout cas, j'éduque mes fils dans cette idée du respect de l'autre, je leur apprend à écouter l'autre. J'essaie, vraiment de manière forcenée, de les éduquer à la bienveillance."

Un long travail d'éducation que Marine Delterme explique alors. "Tout ce qu'on peut faire, c'est leur transmettre nos valeurs. Et puis, ils nous regardent vivre : c'est le meilleur des exemples. Et après, ils sont confrontés à la cour d'école, au collège, à Internet, aux réseaux sociaux... C'est un autre problème, regrette-t-elle. En tout cas, moi j'essaie de mettre en garde. Le monde actuel est compliqué, c'est un exercice difficile que de rester droit dans ses bottes. Comme tous les parents, j'ai abordé ces choses avec mes fils. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans Manipulations, c'est que c'est le fils de Maud qui la sauve. C'est le premier à avoir senti que quelque chose n'allait pas."

Ce n'est pas la première fois que l'ancien mannequin évoque ses fils. En 2015, dans Télé 7 Jours, elle les qualifiait de "doux et gentils". "Gabriel a très envie d'écrire et de devenir journaliste. Roman se montre déjà très carré et scientifique", indiquait Marine Delterme. Dur dur pour elle, une artiste, d'élever des enfants. "Car l'éducation requiert des convictions très profondes et très carrées. On grandit ensemble avec tout cela", avait-elle alors confié.