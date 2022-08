Capucine Anav dépitée et "brisée" par l'amour : elle révèle que Victor l'a sauvée

Les histoires d'amour malheureuses, les ruptures douloureuses et les peines de coeur. Capucine Anav connait. Mais alors qu'elle n'y croyait plus, la jolie brune a rencontré enfin l'homme de sa vie, un beau brun répondant au doux nom de Victor. Discrète et ne dévoilant pas trop d'images sur les réseaux sociaux de celui qu'elle considère comme son âme soeur, l'ancienne candidate de télé-réalité a fait une très belle déclaration d'amour au futur papa de son bébé sur Instagram le 20 août 2022.

Enceinte de quatre mois, la jolie brune a dévoilé un cliché où on l'aperçoit au restaurant avec son homme au cours d'une session de questions réponses avec ses abonnés. "Comment redonner confiance à une femme brisée ?" lui demandait un internaute, "Rencontrer cet homme là..." répond la jeune femme, sûre d'elle et de son homme.

Un véritable prince charmant selon Capucine qui avait confié en février 2022 au magazine Paris Match qu'il était un ami d'enfance. Et pour cause, leurs parents sont amis. Mais au fil du temps, Capucine et Victor s'étaient perdus de vue. Jusqu'à un heureux "hasard" à Paris fin 2019. "J'étais partie faire des courses dans un supermarché en bas de chez moi, et je suis tombée nez à nez avec lui. Evidemment, il avait beaucoup changé... Cela faisait douze ans que nous ne nous étions plus vus. En conversant, nous nous sommes rendu compte que nous habitions dans le même immeuble parisien. C'était fou" avait-elle raconté.

Elle avait ensuite dévoilé la soirée qui avait tout fait basculer entre eux : "Quelques mois plus tard, pendant le confinement, tout change : "Je commençais à ce moment-là à remettre en question mon histoire sentimentale. Un soir, pour me changer les idées, j'ai retrouvé Victor et son frère pour une soirée jeux de société. Et là, cela a été une évidence, le coup de foudre".

Beau brun, Victor Dumas est âgé de 29 ans et est entrepreneur et conseiller en gestion de patrimoine. Il a fait ses études à l'IDRAC et travaille actuellement chez Predictis, une entreprise spécialisée dans l'accompagnement de projets financiers. Depuis 2019, il est devenu actionnaire du Groupe Premium qui gère la société.