Capucine Anav : Rare photo avec sa petite soeur Lou, son "petit bébé"

Le 15 mai 2021, Capucine Anav a souhaité partager plusieurs photos avec sa petite soeur Lou. Habillées et coiffées comme des jumelles, les deux soeurs ont pris la pose devant la Tour Eiffel, à Paris. Des images qui témoignent de la grande complicité entre Capucine et Lou mais aussi de l'amour qu'elles ressentent l'une pour l'autre. En légende, l'ancienne candidate de télé-réalité révélée grâce à Secret Story en 2012 écrit une sublime déclaration à sa soeur.

"Cette photo résume tout ! Je vous présente, même si pour la plupart vous la connaissez déjà, ma petite soeur d'amour Lou Anav ! Je suis fière et heureuse de partager cette photo ... c'est très rare que j'expose ma vie privée et ma famille en fait partie ... Mais mes soeurs me procurent un tel bien que je voulais absolument partager avec vous un de ces moments là ! Non ces moments ne sont pas rares, ils font juste partie de mon petit jardin secret... Et aujourd'hui je vous ouvre une petite partie de mon jardin !" confie la jeune femme de 30 ans.