Capucine Anav trompée par un humoriste célèbre : "Il n'y avait pas de sentiments entre nous"

Ce n'est un secret pour personne, Capucine Anav n'a jamais eu sa langue dans sa poche ! Malicieuse et souvent drôle, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste n'est pas vraiment du genre à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler de sa vie. Et même de moments très intimes, comme l'adultère qu'elle a subi à deux reprises. Interrogée sur le sujet ce mardi matin sur Virgin Radio, elle a même fini par lâcher un nom... et son ex est très loin d'être un inconnu !

Alors que Guillaume Genton et ses chroniqueurs lui parlaient d'adultère, elle a d'abord expliqué qu'elle avait connu la situation plusieurs fois. "Y en a même eu deux, un que je n'ai pas pardonné parce que de base, je ne pardonne pas la tromperie, et un deuxième, bon, après quelques mois passés, j'ai pardonné. [...] Je suis resté encore quelques temps avec lui, oui", a-t-elle expliqué, refusant de donner le nom des personnes concernées. Il faut dire qu'avant de rencontrer son fiancé Victor, père de sa future petite fille, la jeune femme a eu plusieurs conquêtes, Louis Sarkozy et Alain Fabien Delon en tête !