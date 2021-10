Capucine Anav trompée par un de ses exs : "C'est très difficile de partir"

Lors d'une interview accordée à nos confrères de TV Magazine, ce mercredi 13 octobre 2021, Capucine Anav est revenue sur son parcours médiatique. Également interrogée sur sa vie privée, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste sur C8 a dévoilé avoir déjà été trompée par un de ses anciens compagnons.

"Vous découvrez que votre compagnon entretient une relation extra-conjugale. Comment réagissez-vous ?", a demandé le journaliste. "Ce serait simple de dire que je mettrais fin à ma relation", a d'abord lancé Capucine Anav. Et de poursuivre, non sans révélations : "Après avoir vécu cette situation, c'est plus compliqué de passer à l'acte. Quand on se rend compte qu'on est vraiment amoureuse d'une personne, c'est très difficile de partir, et on est prêt à pardonner des choses." Un aveu qui pourrait faire écho aux nombreuses rumeurs d'infidélité de la part de son ancien compagnon, Alain-Fabien Delon. Des rumeurs qui, jusqu'à présent, n'ont pas été confirmées par les deux exs.

Elle a retrouvé l'amour

Désormais, c'est aux côtés de son nouveau chéri Victor que Capucine Anav vit son idylle. Une belle histoire d'amour qu'elle garde secrète. "Mon copain n'a pas l'habitude d'être exposé et ça me va très bien. (...) Ma philosophie, c'est désormais : 'Vivons heureux, vivons cachés'", avait-elle déclaré. Après avoir vécu plusieurs histoires d'amour sous les feux des projecteurs, l'ancienne candidate de Secret Story souhaite désormais profiter de sa relation à l'abri des regards.

Pourtant, Capucine Anav a parfois du mal à rester discrète sur sa vie sentimentale. Sur son compte Instagram en juillet dernier, elle s'est amusée à répondre aux diverses questions posées par ses abonnés. Après avoir indiqué à ses abonnés avoir emménagé chez son Victor, la jeune femme a ensuite fait passer un petit message subliminal à ce dernier. "J'adore les enfants ! Depuis toute petite, mon rêve, c'est d'avoir des enfants et de me marier !", avait-elle répondu à un fan.

Côté pro, Capucine est actuellement à l'affiche de la pièce Le Switch, au Théâtre Edgar de Paris.