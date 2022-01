Cardi B dévoile... sa moustache ! "Ça veut dire que je suis bonne"

Son actu musicale, ses coups de coeur mode, sa vie de famille, sa vie sexuelle... Cardi B ne cache rien à ses followers Instagram ! Elle leur a révélé un nouveau changement dans une récente story. La rappeuse se vante d'une poussée de pilosité faciale et précise : "Ça veut dire que je suis bonne !"

Cardi B compte plus de 120 millions d'abonnés sur Instagram. Elle s'est encore adressée à eux dans sa story du mercredi 5 janvier 2021 (à voir dans le diaporama). La rappeuse et jeune maman de deux enfants (Kulture, 3 ans, et un garçon, né en septembre 2021) leur a d'abord confié que son fils commençait à parler. Elle a ensuite révélé un changement physique : la poussée de sa moustache !

"Ma moustache fait des siennes !", lance Cardi B aux internautes, en filmant son visage en gros plan et en remuant les lèvres de sorte à ce que sa pilosité soit visible. L'épouse du rappeur Offset ajoute ensuite : "Il paraît que ça veut dire que t'es bonne quand tu as une moustache." Impossible de déterminer sur quels faits scientifiques se base Cardi.

Cette poussée de moustache est une des nombreuses alterations physiques qu'a connues Cardi B depuis son accouchement. En octobre dernier, toujours sur Instagram, l'interprète du tube Up confiait avoir "perdu tellement de sang" en donnant naissance à son petit garçon. L'heureux événement a aussi causé le relâchement de sa peau et l'apparition d'une "petite poche" au niveau de son bas-ventre.

Cette transformation ne l'empêche pas de se montrer ! En décembre dernier, elle a par exemple assisté à la fête d'anniversaire de son mari Offset, où Kanye West, Quavo, Takeoff et plusieurs autres célébrités étaient présentes. Cardi B lui avait même fait un surprenant cadeau, à savoir un chèque de 2 millions de dollars. "Quand on aime, on ne compte pas", dit le dicton. Cardi, elle, aligne les zéros !