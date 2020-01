Carla Bruni : En bikini pour célébrer 2020... et un dilemme de taille

Faire du sport, voyager plus, perdre quelques kilos, manger mieux, s'épanouir professionnellement... Les résolutions sont souvent les mêmes, c'est-à-dire les plus difficiles à tenir. C'est le choix cornélien auquel s'expose Carla Bruni-Sarkozy actuellement. L'ancienne première dame s'est emparée de son compte Instagram, demandant avec fantaisie (et une kyrielle d'émojis) l'aide de sa communauté.

Jeudi 2 janvier 2020, on pouvait donc découvrir deux photos : l'une où elle pose en bikini, l'autre où elle porte un t-shirt ample et des lunettes de soleil, une cigarette au coin de la bouche. "Pour les bonnes résolutions de 2020 j'hésite entre photo 1) Sport et légumes. Ou bien photo 2)", écrit-elle, en publiant des émojis représentant des bouteilles de champagnes et des cigarettes. "Qu'en pensez-vous ? (blague)", conclut Carla Bruni, soulignant par là le caractère ironique de sa publication.