Carla Bruni-Sarkozy : Sa photo pleine d'amour avec Nicolas

Les soirées se rafraîchissent et la nuit tombe plus vite, donnant l'envie de rester bien au chaud, auprès de ceux que l'on aime. C'est dans cette ambiance de douceur et d'amour que Carla Bruni-Sarkozy a plongé les 452 000 personnes qui la suivent sur Instagram dans la soirée du lundi 21 octobre 2019.

La chanteuse de 51 ans a publié une photo intime, en noir et blanc, la dévoilant avec son époux Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République apparaît de dos, posant délicatement ses mains sur les épaules de sa femme qui arbore un large sourire. Les amoureux semblent sur le point de s'embrasser. "Love is all..."(L'amour est tout...), a commenté Carla Bruni-Sarkozy en légende, avec un coeur.