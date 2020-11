Carla Bruni "palpe" Nicolas Sarkozy : la blague osée de Roselyne Bachelot

Invitée à débattre dans l'émission On est presque en direct sur France 2, Roselyne Bachelot a tenté d'expliquer la raison de la fermeture des librairies dans le cadre de la pandémie covid-19. Interloqué par ces mesures, Laurent Ruquier a interrogé la Ministre de la Culture. "C'est vrai qu'on en est arrivé à quelque chose d'incroyable quand même c'est à dire qu'au départ les livres on pouvait les acheter dans les supermarchés, à raison les libraires ont dit mais pourquoi nous on est fermés et on peut aller acheter des livres dans les supermarchés. Alors on s'est dit le gouvernement va rouvrir les librairies mais non, on a tout supprimé... Est ce que c'est pas un peu absurde quand même ?" questionne l'animateur.

Visiblement sûre d'elle, Roselyne répond : "Mais non. Je vais tenter d'expliquer pourquoi. Les librairies c'est un lieu magique (...) C'est pas un endroit où on achète un livre comme on achète un paquet de nouilles ou un paquet de yaourt. C'est un lieu où on reste. Je sais pas si vous avez été dans une librairie avec des parquets cirés, etc (...) On parle, on feuillette les livres, on les touche... On les repose, on regarde la quatrième de couverture..."

Un brin perplexe face à ces explications,Carla-Bruni Sarkozy ajoute que dans les supermarchés les clients touchent également les produits. "Mais non un avocat on le prend on le palpe, on le repose. On en prend un autre, on le palpe et on le repose. On prend le melon, on palpe le melon. On palpe la banane. On palpe même la tomate, on palpe la poire..." Ce à quoi la Ministre de la Culture répond de manière totalement décomplexée : "Son mari est avocat. J'espère qu'elle le "palpe"..." (faisant ainsi référence, avec beaucoup de finesse, à l'époux de Carla, Nicolas Sarkozy, ancien avocat). Une petite boutade qui a fait sourire les invités et l'animateur.

La chanteuse Carla Bruni a également parlé de son dernier album baptisé Carla Bruni disponible depuis le 9 octobre 2020. Un nouveau projet musical réalisé par Albin de la Simone sur lequel on peut retrouver de grands noms de la musique comme Michel Amsellem, Julien Clerc ou Calogero.

L'émission On est presque en direct a été regardée par 1.19 millions de téléspectateurs, soit 16.1% de part de marché.