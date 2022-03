Carla Bruni-Sarkozy divine rouge, elle retrouve ses plus grandes copines des années 1990 !

La mode est passée de Milan à Paris à la vitesse grand V. Si la Fashion Week s'est clôturée, en nos frontières, le mardi 8 mars 2022, les catwalks continuent à frémir, en Angleterre, dans la ville de Londres. Le vendredi 11 mars 2022, la semaine s'est terminée en beauté pour tous les fanatiques d'étoffes et de motifs. C'était l'occasion, aussi, pour Carla Bruni-Sarkozy de retrouver, outre-Manche, quelques-unes de ses meilleures copines.

La Maison Burbery a effectivement dévoilé les modèles de sa collection automne-hiver 2022, féminins comme masculins - alors qu'ils avaient défilé séparément les deux saisons dernières. Pour assister à ce Fashion Showcase, Carla Bruni-Sarkozy avait enfilé un élégant ensemble rouge équilibré, en terme de colorimétrie, par une superbe veste longue. Et quel bonheur de pouvoir à nouveau serrer, dans ses bras, Naomi Campbell et Kate Moss !

Carla Bruni, Naomi Campbell et Kate Moss font partie de cette incroyable génération de mannequins qui font toujours rêver les foules en 2022. Elles ont fait les belles heures de ce mouvement incroyable de "supermodels", si fortement porté à l'époque par le photographie Peter Lindbergh - décédé, malheureusement, le 3 septembre 2019. Ce n'est pas la première fois que Carla Bruni retrouve des amies, issues de la profession, ces derniers mois. Elle avait déjà croisé la route de Naomi Campbell en septembre 2021, à la Seine Musicale de Paris, dans les backstages du défilé Balmain organisé par Olivier Rousteing.

Kate Moss donne un drôle de surnom à Carla Bruni

Mannequin emblématique des nineties, devenue chanteuse a succès, Carla Bruni a parfois la nostalgie de ce passé haut en couleurs. Si elle défilait pour les plus grands, la maman de Giulia ne menait pourtant pas une vie si folle qu'on pourrait l'imaginer. "L'alcool et la drogue, j'y ai échappé par hasard, je n'ai pas du tout le goût de l'auto-destruction, confiait l'épouse de Nicolas Sarkozy dans le podcast de France Culture, A voix nue. Le goût de la fête m'est passé très vite : j'ai le goût du sommeil, je suis une marmotte. Et comme la mode, ça commençait tous les matins à 6 heures, ce qui m'a sauvé c'est de travailler. J'ai eu de la chance, j'ai tout de suite eu beaucoup de travail et il était impossible de faire la fête. J'ai vite choisi et à 18 ans j'avais déjà une vie complètement adulte, je me couchais tôt le soir et Kate Moss m'appelait 'Boring Bruni'..."