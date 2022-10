Carla Moreau trahie par Kevin Guedj ? En colère, elle brise le silence en cette "période très dure"

Rien ne va plus entre Carla Moreau et Kevin Guedj depuis les confidences de Belle Longwell. La candidate de La Bataille des clans a assuré que lors du tournage de la télé-réalité de TFX, elle avait eu une relation charnelle avec le papa de Ruby (3 ans) dans la villa. Si son épouse a préféré garder le silence pendant un temps, elle a récemment publié un message afin de rassurer sa communauté.

Depuis la révélation de l'affaire, Carla Moreau se fait plutôt discrète. Elle n'est sur Snapchat que pour ses placements de produits et partage de temps en temps des moments précieux avec Ruby. Mais, face aux nombreuses questions de ses abonnés, la charmante blonde de 25 ans a fait le choix de publier un message il y a quelques jours.

"Je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas. Si je ne parle pas, c'est que j'ai encore trop de colère en moi, de l'énervement, de la tristesse... Bref, beaucoup trop de choses", a-t-elle écrit dans un premier temps. Elle a ensuite expliqué que pour l'heure, elle n'était pas capable de s'exprimer en vidéo : "J'ai besoin de temps pour m'exprimer... Je vis une période très dure... Je suis vraiment blessée." Nul doute que ses abonnés comprendront, même s'ils sont impatients d'en savoir plus sur sa séparation avec Kevin Guedj.

Rappelons que c'est lors d'une interview pour son ancien petit ami Bastos que Belle a révélé cette affaire au grand jour. Elle a raconté en détails comment Kevin Guedj et elle se seraient rapprochés, une version bien vite démentie par le brun de 33 ans. "Je pense qu'elle a fait assez de dégâts, surtout qu'elle dit que c'est pour Carla mais si tu as vraiment envie de faire une chose pour une personne, tu l'attrapes seule. En plus quand je vois les détails, je me dis que c'est quand même tiré par les cheveux... C'est fort. Mais derrière tout ça, moi j'ai une famille. Les gens vont se dire oui ça s'est passé ou non ça s'est pas passé. Quoi qu'il arrive il n'y a pas de preuves, ça restera dans le flou", déclarait-il notamment sur Snapchat, le 11 octobre dernier. Par la suite, les internautes ont remarqué que sa femme ne portait plus sa bague et qu'elle avait enlevé son nom marital de son compte Instagram.