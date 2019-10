Carole (Koh-Lanta) : Son énorme mensonge pour participer à l'émission

Certaines personnes sont prêtes à tout pour participer à Koh-Lanta ! À chaque interview, les candidats expliquent que c'était leur rêve de faire partie de l'aventure. Et afin de le réaliser, Carole, qui a tourné la saison 15 en Thaïlande (2016), n'a pas hésité à mentir à ses employeurs, ce qui lui a valu bien des soucis comme l'a dévoilé Capital.

L'aventurière qui avait 51 ans à l'époque occupait un poste d'agent territorial à Clermont Auvergne Métropole depuis 2004, en plus d'être maître-nageuse. Et pour s'envoler durant plusieurs jours en Thaïlande, elle s'était fait prescrire un arrêt maladie. Mais son ancien employeur a découvert le pot aux roses et l'a suspendue. Carole a été révoquée de ses fonctions après avoir été jugée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 4 juillet dernier. "L'administration a été informée que, pendant ses congés maladie, Mme F. a participé à des compétitions sportives d'escrime de haut niveau, a dispensé des enseignements de gymnastique au sein d'une association à Veyre-Monton et a participé à des émissions de télé-réalité, le tout, sans demande d'autorisation de cumul d'activités à la collectivité qui l'employait. Mme F. a apparemment su trouver des médecins pour lui prescrire des arrêts maladie lui interdisant de travailler, mais sans que cela lui interdise de pratiquer par ailleurs des activités physiques intenses", précise son ex-employeur qui a engagé une procédure disciplinaire à son encontre, dans la note dévoilée en juillet.

Après avoir été suspendue de ses fonctions pendant deux ans, Carole a obtenu l'annulation de la sanction en juillet 2019. Aujourd'hui, une nouvelle fois suspendue, elle compte faire de nouveau appel comme l'explique Capital.