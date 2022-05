Carole (L'amour est dans le pré) : La raison de sa rupture avec Steve enfin dévoilée (EXCLU)

La candidate de L'amour est dans le pré 2017 a connu une idylle avec un homme prénommé Steve. Malheureusement pour Carole, cela n'a pas fonctionné. Une rupture sur laquelle elle s'est exprimée pour la première fois au cours d'une interview pour Purepeople.

Vous avez connu une relation avec un certain Steve. Vous vous étiez même fiancés. Pour quelle raison cela n'a-t-il pas fonctionné ?

Je l'adorais énormément, mais son comportement était difficile à gérer. J'ai tout fait pour l'aider mais je me suis rendue compte que ce n'était pas à moi de l'aider, c'était à lui de se trouver. Ca n'a pas aidé, c'était la fuite et c'était très difficile. Il m'aimait mais il me quittait tous les six mois, il revenait après en pleurant, je pardonnais... Son traumatisme était difficile aussi. A un moment j'ai dit stop pour me protéger. Ca a été très difficile pour moi. Mon coeur est toujours en partie pour lui, mais il faut arrêter à un moment. Ca a été trop loin. J'espère qu'il s'est stabilisé depuis et que quelqu'un peut l'aider. C'est dur parce que j'en parle dans mon livre Ma Renaissance où j'évoque ma vie antérieure, et j'en ai eu une avec lui en Ecosse. C'est pour ça que j'étais très accrochée à lui. Il faut que je me reconstruise différemment. J'ai décidé de me concentrer sur moi et ça m'a mené vers le Reiki. Je ne pourrai plus jamais me mettre en couple avec lui. J'espère qu'il est heureux dans sa vie et que je le serais aussi.

Aujourd'hui, êtes vous en couple ou célibataire ?

Je suis célibataire et je ne cherche pas l'amour. Pour le moment je me concentre sur mes projets. On verra plus tard pour les amours. Ca viendra peut-être tout seul quand tout sera décoincé.

Etes-vous toujours inondée de messages de célibataires ?

Non ça s'est calmé. C'était pendant L'amour est dans le pré. Il y a eu 8000 vues sur mon site et 250 appels. C'était un peu compliqué (rires). Mais cette expérience était géniale. On s'appelle de temps en temps avec Karine Le Marchand, je suis en contact avec des agriculteurs, c'est génial.

Pourriez-vous participer de nouveau à l'émission comme Thierry de la saison 10 (2015) qui est au casting de la saison prochaine ?

Pas maintenant, je ne suis pas prête. Là je vais penser à mon déménagement et mes projets. Pour le moment, mon coeur n'est pas prêt. Il faut du temps pour guérir tout ça. Je pense à moi pour une fois.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.