Caroline Ithurbide complice avec son mari Polo, une star de La Boum de retour... pour l'avant-première de Mon héroïne

Rendez-vous était pris à l'UGC Normandie ce lundi 12 décembre. Les cinéphiles et les plus curieux ont pu assister à l'avant-première du film Mon héroïne de Noémie Lefort. Une comédie portée par Chloé Jouannet, Pascale Arbillot et Louise Coldefy qui retrace le périple d'une jeune fan absolue de Julia Roberts vers New York pour lui faire lire le scénario d'un film écrit rien que pour elle. Un long-métrage léger et feel good, inspiré de la propre histoire de la réalisatrice comme elle l'a fait savoir la veille de la sortie dans un entretien au Parisien.

Ce scénario était on ne peut plus parfait pour passer une bonne soirée sans rester cloîtré chez soi. C'est ainsi que Caroline Ithurbide a fait une apparition avec son mari Polo Anid, qu'elle a épousé au cours de l'année. Encore dans leur bulle de bonheur, les amoureux ont pris la pose devant les photographes, plus proches que jamais malgré la présence de la foule. Une attitude qu'Estelle Denis, en dépit de l'officialisation tant attendue avec Marc Thiercelin, était loin d'avoir adoptée avec son séduisant compagnon.

Autre star de la soirée, Brigitte Fossey, également comédienne dans Mon héroïne. Et les coeurs ont fait Boum, c'est le cas de le dire puisqu'une autre actrice, révélée dans le film de Claude Pinoteau, était de la partie : Sheila O'Connor. Son nom ne vous dit rien mais son personnage de Pénélope vous parlera forcément. C'est bien la grande copine de Vic, alias Sophie Marceau, que le public a retrouvée sur le tapis rouge de cette avant-première. Une sacrée surprise pour tout le public, replongé dans la nostalgie des années 1980.

Mon héroïne, une histoire vraie

Noémie Lefort était on ne peut plus impatiente de présenter son premier film, une comédie pleine de fraîcheur, de légèreté, d'humour, d'énergie et surtout de vérité. Car l'histoire d'Alex, interprétée par Chloé Jouannet, c'est la sienne. Plus jeune, Noémie découvre Julia Roberts et ne jure que par elle. Sa première réalisation, concoctée par des morceaux piratés de films de la star, lui donne des ailes. Noémie veut absolument le montrer à la principale intéressée pour la remercier de cette passion qu'elle a fait naître chez elle. Elle se retrouve par hasard assise à côté d'une connaissance de Julia Roberts dans l'avion.

"C'était l'assistant de Steven Soderbergh, qui a fait tourner Julia plusieurs fois. Il se marre, me donne sa carte de visite et me dit de le rappeler, que si je n'ai pas de succès à New York, il en parlera alors au cinéaste" confie la réalisatrice au Parisien. Un sacré coup du destin qui lui donne l'audace d'aller au bout de son projet. Elle infiltre la société de production de Julia Roberts et donne sa cassette à une collaboratrice : "Elle m'a prévenue que ça n'était pas la procédure normale, que la loi américaine imposait que j'aie un agent qui serve d'intermédiaire pour ce type de démarche. Mais je suis allée jusqu'au bout." Elle aura eu raison. L'actrice l'a visionnée, touchée d'un tel intérêt à son égard. Prochaine étape : lui montrer Mon héroïne. "Je vais organiser une projection à New York et y inviter Julia Roberts..." Une dernière mission qu'elle devrait encore réussir.