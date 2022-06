Caroline Ithurbide s'est mariée à Polo Anid : robe courte, danse et show au micro, un mariage de rêve

Ses enfants à ses côtés

En octobre 2021, Caroline Ithurbide évoquait avec nos confrères d'Ici Paris, sa relation avec son compagnon Polo Anid. Et laissait déjà plus que présumer cette union. "Si votre partenaire vous trouve belle au naturel, c'est gagné. Sinon apprendre à s'aimer soi-même reste le meilleur plan", a-t-elle fait savoir. "Je ne séduis plus que mon futur mari, donc ce n'est pas la peine d'en faire des caisses", a-t-elle ajouté, glissant ainsi l'annonce de cette union tant attendue. C'est en juin de la même année qu'elle avait annoncé être en couple avec Polo Anid, vu notamment dans Scènes de ménages (M6), à Public. "Pendant deux ans, je n'étais pas dispo pour tomber amoureuse. Un jour, je me suis forcée à aller à une soirée, un peu dépitée, pour ne pas rester seule. Et il était là ! Une rencontre venue du ciel", avait confié la mère de famille.