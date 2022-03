La Boum : Une star des films plongée dans l'enfer de l'alcool et la drogue, "J'ai été addict, vraiment"

Alors la jeune fille plonge, prend du poids et tombe surtout dans une addiction grave. "Je suis entrée mineure dans des lieux interdits. J'ai fait des soirées au Palace [une célèbre boite de nuit parisienne, ndlr] inoubliables. Et j'avoue qu'un peu plus tard, j'en ai un peu profité, à boire un peu trop de coups. Entre 17 et 22 ans, j'ai été addict, vraiment. Je buvais pas mal d'alcool. En plus, il m'en fallait pas mal pour commencer à sentir un effet. Du coup, je buvais le triple de la normale", raconte-t-elle avec le recul.

Dépressive, elle prend également de la drogue et "fait des bêtises", au moment où le SIDA est au plus fort. "On se réveille à côté d'un inconnu alors qu'on est dans la pleine période du SIDA mais qu'on en a pas encore entendu parler...". Une phase difficile de sa vie dont elle s'est sortie en jouant dans quelques films, en exerçant des tonnes de petits boulots et en ayant une fille, il y a une vingtaine d'années.

Si elle n'a plus vraiment de contacts avec celle qui est devenue par la suite une James Bond Girl sexy, elle revoit encore plusieurs autres enfants de La Boum, dont Alexandra Gonin, qui jouait sa petite soeur Samantha.