Caroline Ithurbide et son beau Polo : photo inédite de leur incroyable mariage en Grèce, robe courte et bustier

Ce mardi 14 février, les amoureux fêtent la Saint-Valentin ! Des fleurs, des chocolats ou une sortie au restaurant... Toutes les idées sont bonnes pour faire plaisir à l'élu de son coeur. Caroline Ithurbide, elle, a décidé d'exprimer son amour envers son mari Polo Anid très publiquement, par le biais d'une story Instagram.

En effet, dès le petit matin de la journée, elle s'est saisie du réseau social pour partager une photo de leur mariage, célébré en juillet 2022. En story donc, Caroline Ithurbide a dévoilé une image inédite du jour J, sur laquelle elle apparaît en tenue de circonstance et complice avec son homme Polo Anid, vêtu de blanc comme elle. (voir dans notre diaporama). L'événement avait eu lieu dans un cadre idyllique sur une île grecque, dont le nom n'avait pas été précisé, et Caroline Ithurbide avait mis le paquet pour être la plus belle. En effet, l'animatrice de 43 ans s'était distinguée devant tous ses amis et sa famille en portant une robe blanche courte mais dotée d'une longue traine signée Meryl Suissa. Elle apportait une touche de modernité avec des baskets blanches aux pieds à l'inscription personnalisée : "Yes ! 25 juin 2022", date de leur union à la mairie.

Une rencontre venue du ciel

Car le couple s'était une première fois dit "oui" le mois précédent, devant le maire du 16e arrondissement de Paris. Pour l'occasion, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste avait misé sur une robe de mariée courte, avec jupe en tulle et top à sequins, ravissante. Et son homme faisant preuve de tout autant d'élégance dans un costume bleu marine.

Rappelons que Caroline Ithurbide a annoncé être en couple avec Polo Anid, vu notamment dans Scènes de ménages (M6), en 2021. "Pendant deux ans, je n'étais pas dispo pour tomber amoureuse. Un jour, je me suis forcée à aller à une soirée, un peu dépitée, pour ne pas rester seule. Et il était là ! Une rencontre venue du ciel", avait confié la mère de famille lors d'une interview pour Public. Auparavant, la jolie blonde a longtemps été en couple avec l'ancien présentateur du Bachelor (sur NT1 en 2016), Boris Erghott, avec lequel elle a eu deux enfants, Gaspard, 14 ans et Ambre, 11 ans,