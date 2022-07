Mariage de Caroline Ithurbide et Polo: Robe bustier, cadre idyllique... photos de la cérémonie sur la plage !

Et pour l'occasion et cette cérémonie extraordinaire, elle avait choisi une tenue parfaite : une robe courte mais dotée d'une longue traine signée Meryl Suissa accompagnées de baskets blanches à l'inscription personnalisée : "Yes ! 25 juin 2022". Eh oui, difficile de crapahuter sur les rochers en escarpins !

Montrant à ses abonnés quelques minutes de leur mariage si incroyable, Caroline Ithurbide n'a ensuite pas pu s'empêcher de leur partager un extrait de la chanson Hallelujah, classique du rock français et brillamment interprétée par l'une de ses amies, les pieds dans le sable et entourée de demoiselles d'honneur. Un beau moment de communion qui a dû laisser des souvenirs impérissables aux invités... et bien sûr aux mariés !

D'ailleurs, Caroline Ithurbide semblait toujours sur son petit nuage en postant les stories : "C'est les noces de quoi au bout d'un mois ?" a-t-elle écrit, taguant son mari avec un coeur blanc. Et celui-ci, qui semble tout aussi heureux, de lui répondre "Des noces de paillette"... Apparemment, tout est encore beau et rose entre eux !

Il faut dire qu'entre les deux, l'amour est absolu depuis leur rencontre il y a quelques mois à peine. "Pendant deux ans, je n'étais pas dispo pour tomber amoureuse. Un jour, je me suis forcée à aller à une soirée, un peu dépitée, pour ne pas rester seule. Et il était là ! Une rencontre venue du ciel", avait-elle confié à nos confrères de Public.

Auparavant, l'animatrice, ancienne chroniqueuse de Touche Pas à mon poste, avait été en couple avec l'ancien présentateur Boris Erghott pendant plusieurs années et avait eu deux enfants avec lui, Gaspard, 14 ans et Ambre, 11 ans, qui faisait sûrement partie des demoiselles d'honneur, bien que sa célèbre maman ne l'ait pas précisé...