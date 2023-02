Caroline Margeridon choquée face à des images de jeunesse : elle est méconnaissable

Le 12 février 2023, Laurent Ruquier était aux commandes d'un nouveau numéro des Enfants de la télé, sur France 2. Le présentateur de 59 ans a notamment reçu Caroline Margeridon. Et lors du tournage, l'acheteuse d'Affaire conclue n'a pas échappé à des images d'archives la concernant. De quoi la mettre quelque peu mal à l'aise.

Si elle pensait y échapper, c'est loupé. Depuis qu'elle participe à Affaire conclue, on peut dire que Caroline Margeridon a un métier d'image. Cette exposition lui a permis d'être propulsée sous le feu des projecteurs et d'avoir une belle communauté sur les réseaux sociaux, à qui elle raconte ses joies, mais aussi ses peines. Il ne faut malgré tout pas oublier qu'avant tout, la belle blonde de 56 ans est antiquaire. Elle a une boutique aux puces de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, au Marché Biron plus précisément.

D'anciennes images de Caroline Margeridon dévoilées

Et, grâce à son métier, Caroline Margeridon avait déjà fait des apparitions à la télévision auparavant, dans des journaux télévisés. "Je faisais beaucoup de télé, mais en direct. C'était les infos, des choses comme ça", a-t-elle révélé dans Les Enfants de la télé. Laurent Ruquier a ensuite expliqué qu'il avait déniché une pépite qui date de plusieurs années. A l'époque, elle travaillait avec sa maman, en Normandie. Ainsi, elle a notamment été interviewée par le JT du soir de Basse-Normandie, en 1994. La maman de Victoire et Alexandre (22 et 23 ans) avait alors 28 ans. "Quoi ?", s'est exclamée l'amie de Sophie Davant avant que le magnéto ne soit lancé.

"Je pense qu'un salon de cette qualité a sa place dans le Calvados. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres manifestations, mais c'est un salon où, d'ailleurs la clientèle nous l'a dit : 'Il était temps qu'un salon de prestige arrive à Deauville", peut-on l'entendre dire. A l'époque, Caroline Margeridon avait la même coupe de cheveux et était déjà très à l'aise devant la caméra. Des images qui l'ont semble-t-il choquée car en les découvrant, elle s'est mis les mains devant les yeux. "Incroyable", a-t-elle lancé une fois les images terminées.