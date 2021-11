Caroline Margeridon séparée d'un célèbre sportif : son ex de retour après avoir refait sa vie

Si elle file aujourd'hui le parfait amour avec son compagnon Pascal, Caroline Margeridon a par le passé été en couple et même mariée à un célèbre sportif, le jockey Gérald Mossé. Il est d'ailleurs le père de ses deux enfants Alexandre (23 ans) et Victoire (22 ans). Mais entre eux, tout s'est fini peu après les naissances des bébés... et le jeune papa s'est envolé vers l'Asie, laissant la jolie blonde en maman célibataire. Dans son autobiographie intitulée Libre ! (éditions Plon), Caroline Margeridon évoque ce moment difficile. Et pour Gala, elle s'explique.

Lors de la rupture, Alexandre et Victoire n'avaient pas de contact avec leur papa, parti vivre à Hong-Kong trois mois après la séparation seulement. "Ils avaient 9 et 18 mois et il n'était pas question qu'ils me prennent mes bébés, se souvient Caroline Margeridon. Il a fait sa carrière là-bas, il est revenu il y a un an à peine. Pour autant, il n'a jamais eu le mauvais rôle auprès de mes enfants. Je déteste ces femmes ou ces hommes qui prennent leurs enfants en otage. Moi ce que j'en pensais, c'était privé. Grâce à ça, ils ont aujourd'hui de très bons rapports et c'est génial. J'espère d'ailleurs que mes enfants croient en la vie de couple !"

D'ailleurs, dans son rôle de mère, Caroline Margeridon s'est montrée très généreuse avec ses enfants. Peut-être trop, selon certains. Et voilà sa réponse à ces critiques : "Ils ont eu tort ! Quand je vois comme tous les deux travaillent, je ne m'en remets pas. Ils sont aujourd'hui propriétaires et je constate qu'ils savent très bien gérer leur argent. Je me dis que j'ai plutôt bien réussi mon éducation."

En octobre 2020, pour Gala, la célèbre antiquaire d'Affaire conclue (France 2) avait déjà évoqué sa rupture avec Gérald Mossé et notamment les raisons pour lesquelles ils se sont séparés. "Quand on ne s'aime plus, j'aime autant qu'on rompe. Je ne vis pas pour les avantages ou les apparences, avait-elle ainsi déclaré. Je me suis séparée du père de mes enfants à 33 ans. J'avais une vie de rêve, mais ça n'allait plus entre nous." De son côté, le sportif de 54 ans a retrouvé l'amour dans les bras d'une coréenne, devenue sa femme. "Elle a donné naissance à mon quatrième enfant lundi matin. Il se prénomme Armand comme mon père. Je suis également grand-père d'un petit garçon depuis un mois. Je suis un homme comblé, d'autant que toute ma famille se porte merveilleusement bien", confiait-il en septembre 2017 à nos confrères du Parisien.