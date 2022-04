Caroline (Mariés au premier regard) manipulée par la production ? Elle dénonce leurs mensonges

L'expérience Mariés au premier regard ne s'est pas passée comme Caroline l'espérait. La cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans a appris qu'elle était compatible à 80% avec un homme : Axel (maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans). Mais elle a eu une grosse désillusion en le découvrant lors de leur mariage à Gibraltar. Il ne lui correspondait pas physiquement comme elle l'a confié. Bien qu'elle ait dit "oui" et qu'elle ait tenté de faire des efforts, la maman de Loup-Gabriel (3 ans) semble ne pas vouloir envisager une relation avec son mari. Une situation qui lui a valu de nombreuses critiques. Et si l'on en croit ses dernières déclarations, cela ne devrait pas aller en s'arrangeant.

Chaque lundi soir, les abonnés de Salto peuvent découvrir un épisode en avant-première. Impatiente de voir ce qui allait se passer par la suite pour Caroline, l'une de ses amies a visionné celui du 2 mai. Et elle n'a pas hésité à envoyer quelques extraits à la candidate. Quelle ne fut pas sa surprise en les découvrant car, selon elle, tout ne s'est pas passé comme cela est montré. "La production m'a niqué la gueule. Pour me faire passer pour une folle, ils sont allés jusqu'à inverser les journées. Ils m'ont posé des questions, auxquelles j'ai répondu, et ils ont mis la réponse dans un autre contexte. On m'a vraiment eue. Quand je pense que je les défendais. Je suis naïve et bête. Le pire dans tout ça c'est que la seule personne qui m'avait prévenue et qui voyait clair dans leur jeu, c'est Axel. Mais je ne l'ai pas cru. Je me suis dit qu'il était tellement négatif, qu'il voyait le mal partout. Mais quelle débile...", s'est-elle tout d'abord indignée.

Caroline manipulée par la production de Mariés au premier regard ?

Caroline ne pouvait pas réellement expliquer de quoi elle parlait, certains téléspectateurs de M6 n'étant pas abonnés à Salto. Elle est donc restée floue en expliquant par la suite que ce qui la choquait le plus, c'est qu'elle avait noué des liens avec les journalistes et autres membres de l'équipe. Elle se demande donc s'ils étaient au courant que ça allait se passer comme cela. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne pourrait pas travailler sur une émission télévisée, car elle est trop entière. "Donc fait ce truc de manipulation, je ne pourrais pas", a-t-elle ajouté.

Caroline a conseillé aux personnes qui veulent participer à un programme télévisé de tout enregistrer pour avoir des preuves en cas de problèmes. "J'avais eu un coup de coeur absolu pour la directrice de programme, j'ai beaucoup aimé la productrice aussi. Et je me suis fait avoir. Après peut-être que la directrice des programmes n'a pas vu le montage. (...) Mais la productrice sait ce qu'elle fait et ça me dégoûte", a-t-elle conclu.