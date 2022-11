Caroline (Mariés au premier regard) séparée pendant sa grossesse : elle présente son ex qui menait une double vie !

Cette année dans Mariés au premier regard, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Caroline, une cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans. Cette dernière était allée jusqu'au bout de l'aventure avec Axel mais, malgré leurs 80% de compatibilité, le divorce fut inévitable. Depuis, la jolie brune a repris le cours normal de sa vie dans son hameau isolé dans les Hautes-Alpes. Un endroit naturel où elle élève seule son fils Loup-Gabriel, âgé de 4 ans.

Car oui, Caroline s'est séparée du papa alors même qu'elle était encore enceinte de leur enfant. "Ça a été très compliqué parce qu'il manquait de confiance en lui et, pour se rassurer, il n'a rien trouvé de mieux que de mener une double vie pendant ma grossesse alors qu'il était vraiment très amoureux de moi. Pour se rassurer, si je venais à le quitter, il s'était créé une solution de secours. Nous nous sommes séparés pendant ma grossesse à cause de cela même si je n'ai su toute la vérité que deux ans plus tard. Je sentais qu'il se passait des choses bizarres", avait-elle révélé pour TV Mag.

Un arrangement à l'amiable trouvé après "la guerre absolue"

Une fois séparés, "cela a été la guerre absolue" entre la candidate et son ex-compagnon. Les deux se sont même disputés la garde de leur fils. Mais lorsque le tribunal a rendu son verdict, "tout s'est apaisé". "Nous nous entendons très bien. Il peut voir Loup-Gabriel quand il veut et nous sommes devenus amis", avait-elle assuré. Lors d'une session question/réponse sur Instagram réalisée dimanche 13 novembre, elle a d'ailleurs confirmé ses dires en expliquant que la papa habitait dans la même région qu'elle, "à 2 km" de sa maison plus précisément. Une proximité qui facilite leur arrangement. "Il (Loup-Gabriel, ndlr) est avec moi la semaine et le week-end avec son papa", a-t-elle indiqué. Elle lui fait l'école à la maison et lui, lui apprend l'art de la menuiserie. Sur sa lancée, Caroline a ensuite posté une photo de Loup-Gabriel en compagnie de son papa dans un tracteur. C'est la première fois que les internautes découvraient alors son visage (voir notre diaporama).

S'ils ont réussi à devenir très proches et entretenir une belle entente, pas question pour Caroline d'envisager lui donner une seconde chance. C'est n'est pourtant pas faute d'essayer du côté de son ex, lequel essayerait de la reconquérir "une fois par an environ"...