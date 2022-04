Caroline (Mariés au premier regard) : Une double vie pendant sa grossesse, confidences choc sur son ex

Elle est l'une des candidates de Mariés au premier regard 2022 (M6) qui fait le plus de buzz, mais pas toujours pour les bonnes raisons malheureusement. Caroline est vivement critiquée depuis le début de la diffusion pour ses remarques sur le physique d'Axel ou son comportement distant. Une situation sur laquelle elle s'est déjà expliquée sur les réseaux sociaux. Mais lors de son interview pour TV Mag, la cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans a fait des révélations sur un autre sujet très personnel.

Caroline réside dans un hameau isolé, situé dans les Hautes-Alpes. L'amoureuse de la nature et des animaux y élève seule son fils Loup-Gabriel, âgé de 3 ans et demi. Elle est en effet séparée de son papa, une rupture survenue alors qu'elle était enceinte. "J'ai rencontré le père de mon fils, qui était chasseur, il y a 4 ans. Je l'ai même rendu vegan. Et il est toujours vegan. On s'est séparés pendant la grossesse et après ça, je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui puisse me convenir", avait-elle expliqué à Télé Loisirs. Et auprès de TV Mag, elle a accepté de livrer davantage de détails.

"Il y a effectivement eu le papa de mon fils avec qui ça a été très compliqué parce qu'il manquait de confiance en lui et, pour se rassurer, il n'a rien trouvé de mieux que de mener une double vie pendant ma grossesse alors qu'il était vraiment très amoureux de moi. Pour se rassurer, si je venais à le quitter, il s'était créé une solution de secours. Nous nous sommes séparés pendant ma grossesse à cause de cela même si je n'ai su toute la vérité que deux ans plus tard. Je sentais qu'il se passait des choses bizarres", a tout d'abord confié Caroline.

"Guerre absolue" après la rupture

A la suite de cette rupture, "cela a été la guerre absolue" entre la candidate et son ex-compagnon. Ce dernier avait beaucoup de mal à vivre cette séparation, ce qui a notamment créé des tensions au sujet de leur fils. "Nous nous sommes disputé la garde de notre enfant", a-t-elle précisé. Les tensions se sont apaisées depuis que le tribunal a tranché. "Tout s'est apaisé, nous nous entendons très bien. Il peut voir Loup-Gabriel quand il veut et nous sommes devenus amis", a poursuivi la belle brune.

Malgré tout, la participation de Caroline à Mariés au premier regard a été un choc pour le père de son fils. Il espérait en effet renouer une relation avec elle. "Il m'a redétesté pendant trois jours et demi quand il a appris mon inscription à l'émission mais sa colère est passée et il a compris qu'il fallait qu'il tourne définitivement la page avec moi. C'est ce qu'il a réussi à faire et nous nous entendons très bien", a-t-elle conclu.