Caroline Receveur à bout : Prise de poids, surcharge mentale, fatigue... confessions franches

Les followers de Caroline Receveur avaient bien remarqué que quelque chose clochait et ceux qui s'intéressent aussi aux réseaux sociaux de son époux Hugo Philip avaient certainement noté que le quotidien du couple n'était plus vraiment le même. Mardi 15 décembre 2020, Caroline Receveur s'est confiée comme rarement sur Instagram. Dans ses stories, elle a dévoilé être complètement dépassée.

J'ai tellement la tête dans le guidon

Suite à une conversation privée ente la femme d'affaires et son mari, Caroline Receveur a souhaité prendre la parole sur les réseaux sociaux. Soutenue par le père de son fils Marlon (1 an), l'ex-star de télé-réalité a confié qu'elle n'arrivait plus trop à gérer convenablement son quotidien. Exit la star hyper bien maquillée et subliment apprêtée, c'est au naturel et en t-shirt large que la jolie blonde a décidé de se livrer suite aux conseils de son compagnon. "Je ne suis pas trop présente en ce moment. J'ai énormément de choses à gérer et ça ne se voit pas forcément sur les réseaux. (...) Je vous avais dit que j'avais envie de vous parler plus souvent mais mon quotidien prend le dessus et je ne prends même pas le temps de communiquer ne serait-ce que sur mes propres marques. J'ai tellement la tête dans le guidon, je passe la journée devant l'ordinateur, je ne me maquille pas, je suis en t-shirt... Les trois-quarts du temps je ne trouve pas le temps, mes journées passent vite je me réveille à 6h45, Marlon va à l'école une heure plus tard et après je ne vois pas le temps passer", a-t-elle confié.

J'ai pris du poids, je ne vais plus au sport

Quand Hugo Philip filme ses séances de sport ou ses moments drôles et tendres avec son fils, Caroline Receveur, elle, happée par son quotidien, ne poste presque uniquement que des choses sur sa vie professionnelle, ce qu'elle regrette. Son chéri voit bien qu'elle fatigue même si elle ne se plaint pas et la soutient. D'ailleurs, il est intervenu plusieurs fois dans les stories, mettant en avant l'incroyable quantité de travail que la jeune maman abat : "Tu gères l'administratif pour la maison, la paperasse pour Marlon, les nouveaux projets... tu m'aides à fond sur Cruel Pancake [marque lancée par Hugo Philip, NDLR], tous les jours tu gères les collabs, tes marques Osée, Recc... tu fais des calls avec les équipes... C'est comme si tu gérais quatre entreprises en même temps et le problème c'est que tu as du mal à déléguer, donc forcément à un moment donné..." Ce défaut, Caroline Receveur le reconnaît et précise ensuite que ces posts n'ont pas pour but de se plaindre mais d'expliquer pourquoi elle ne communique plus trop avec ses abonnés.

Engagée et perfectionniste, la business woman évoque une "surcharge mentale" et la tendance qu'ont les femmes à se flageller, chose qu'elle tente de ne pas faire justement. Elle explique : "J'ai pris du poids mais c'est ok, je ne vais plus au sport depuis un mois et demi alors que c'est mon seul moment à moi, je ne prends pas le temps de manger correctement mais je me dis que c'est ok. Oui j'ai pris du poids et je ne vais pas manger sainement pendant les fêtes, la période est dense mais je vais me reprendre en main en janvier et faire des choix, comme me remettre au Pilates." Une bonne résolution qui lui évitera peut-être un burn-out. Hugo Philip est alors intervenu une nouvelle fois et a eu les mots justes pour sa belle : "C'est ok de pas être parfaite sur tous les points et d'abandonner un moment quelques projets ou loisirs pour y revenir plus tard. Il ne faut pas culpabiliser, tu ne peux pas gérer quatre business, être au four et au moulin, être une fitness girl et une maman formidable." Voilà un mari parfait !