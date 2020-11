Caroline Receveur : Le prix du très luxueux cadeau d'Hugo Philip pour son anniversaire

Bon anniversaire Caroline Receveur. Ce mardi 10 novembre 2020, la belle influenceuse fête ses 33 ans. A cette occasion, son mari Hugo Philip lui avait prévu un très beau cadeau qu'elle a dévoilé en direct sur Instagram.

Très active sur les réseaux sociaux, la maman de Marlon (2 ans) n'a pu s'empêcher de partager les belles surprises de son époux et de l'une de ses amies. En allant dans son jardin, Caroline Receveur a eu le plaisir de voir une belle décoration, dont une arche de ballons pensée, par l'une de ses proches prénommée Chadia. C'était ensuite au tour de sa copine Amandine Ortega de lui révéler ses belles surprises : une boîte pleine de petits croissants sucrés et salés de chez Trouvaille et un kit pour faire elle-même ses Ice Caramel Macchiato.

Le meilleur pour la fin, Hugo Philip a ensuite fait son arrivée pour lui offrir son cadeau. Après avoir découvert grâce à l'inscription sur le sac que cela venait de chez Dior, Caroline Receveur a vite déballé son présent et a découvert un pull réversible Christian Dior. Après quelques recherches, on peut découvrir que le beau mannequin et acteur de 31 ans a déboursé pas moins de 2 150 euros pour ce vêtement. Mais quand on aime, on ne compte pas ! Une devise qu'il a suivie à la lettre.

Cela réchauffera le coeur de Caroline Receveur qui ne pourra être aux côtés de sa maman ou de sa soeur Mathilde lors de cette journée particulière. En juillet 2020, Hugo Philip et elle ont en effet déménagé à Dubaï. Et avec la Covid-19, on imagine que ses proches ne pourront la rejoindre pour fêter son anniversaire.