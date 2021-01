Caroline Receveur, pas de loisirs ni de sorties : révélations d'Hugo Philip sur leur choix de vie

La vie de Caroline Receveur et Hugo Philip à Dubaï ne rime pas avec grosses fiestas ou restaurants à gogo comme certains Français bien connus qui s'y sont installés. Le 6 janvier 2021, le beau brun a dévoilé leur quotidien en story Instagram et a dévoilé leur mode de vie très rigoureux.

Depuis plusieurs années, Caroline Receveur est une véritable femme d'affaires. Elle a créé de nombreuses marques, parmi lesquelles Osée. Son mari Hugo Philip enchaîne aussi les projets et celui qui lui prend beaucoup de son temps en ce moment c'est Cruel Pancake, dont le lancement est prévu prochainement. Il a donc reconnu que dans sa vie et celle de sa belle, il n'y avait pas vraiment de place pour les loisirs. "Les deux seuls break que je m'accorde en semaine : Marlon et gym. Pas de TV, pas de loisirs, pas de sorties, pas de foot, pas de restaurants... Je refuse tout et pourtant, ce ne sont pas les sollicitations qui manquent. Je me lève à 6h15 et je me couche à 20h30. J'ai la chance d'avoir une femme avec laquelle je partage le même rythme. Sinon ce serait sûrement plus compliqué à tenir", a-t-il révélé.

Mais ce rythme de vie convient très bien à Hugo Philip car c'est une volonté de sa part. "Il n'y a aucun bon exemple à suivre. C'est juste à vous de trouver votre propre équilibre. Je connais des mecs qui mangent au restaurant tous les soirs, se couchent à 2h du matin et boivent trois verres de vin rouge avant d'aller dormir et qui sont des monstres de productivité au travail. Définissez juste clairement vos priorités, vos objectifs et tenez vous y. Et si vos amis vous en veulent de vous voir refuser chaque sortie, loisirs, sans être capable de comprendre que vous le faites dans une logique de développement personnel et professionnel, c'est qu'ils ne sont peut-être pas les bons amis", a-t-il poursuivi.

Le 15 décembre, c'est Caroline Receveur qui évoquait ce sujet. En revanche, la belle blonde de 33 ans ne cachait pas qu'elle avait du mal à gérer convenablement son quotidien. "Je ne suis pas trop présente en ce moment. J'ai énormément de choses à gérer et ça ne se voit pas forcément sur les réseaux. (...) Je vous avais dit que j'avais envie de vous parler plus souvent mais mon quotidien prend le dessus et je ne prends même pas le temps de communiquer ne serait-ce que sur mes propres marques. J'ai tellement la tête dans le guidon, je passe la journée devant l'ordinateur, je ne me maquille pas, je suis en t-shirt...", expliquait-elle notamment. Heureusement, elle peut compter sur Hugo Philip pour l'épauler. Il a souligné qu'en plus de gérer ses marques, elle s'occupait de l'administratif ou qu'elle l'aidait pour la lancement de sa marque. "C'est ok de pas être parfaite sur tous les points et d'abandonner un moment quelques projets ou loisirs pour y revenir plus tard. Il ne faut pas culpabiliser, tu ne peux pas gérer quatre business, être au four et au moulin, être une fitness girl et une maman formidable", l'avait-il rassuré. Un homme en or.