Caroline Receveur : Ridée et méconnaissable, son étrange "cadeau" de Noël

Entourée de son compagnon Hugo Philip et de son fils Marlon (presque 18 mois), Caroline Receveur a passé de merveilleuses fêtes de fin d'année... Ou presque ! La businesswoman a reçu un étrange cadeau de Noël le 25 décembre 2019. Une étonnante surprise de son chéri ? Pas du tout, il s'agit du compte Instagram Qui est-ce ? qui a tenu à envoyer à l'influençeuse un étonnant montage-photo. Le but ? Connaître l'apparence de la belle blonde dans quelques années. Sur Instagram, elle partage ce présent si particulier. On découvre ainsi deux photographies. Sur la première, Caroline apparaît jeune et dans la fleur de l'âge, mais sur l'autre, elle s'affiche avec vingt, voire trente ans de plus. Un peu troublée par ce "cadeau", la maman de Marlon écrit : "Sympa le cadeau de Noël." Un brin ironique, la maman ne semble pas totalement satisfaite de cette publication.

Quelques heures plus tôt, la (jeune) femme de 32 ans avait publié une photographie devant son sapin avec son fils Marlon (né le 6 juillet 2018). Craquant, le bébé porte un adorable pyjama de Noël. Visiblement énervé et bien plus enclin à jouer avec ses cadeaux qu'à poser pour une photo, Marlon commence à s'énerver et termine en larmes. Amusée, Caroline écrit sur Instagram : "Quand tu le fais clairement ch*** avec ta photo de Noël. Je vous souhaite à tous et à toutes un Joyeux Réveillon de Noël. Mes pensées vont à ceux qui sont seuls, hospitalisés ou travaillent en ce 24 décembre." Un post auquel le papa de Marlon, le mannequin Hugo Philip n'a pas tardé à répondre tendrement : "Mes amours !"