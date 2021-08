Caroline Receveur sensuelle en maillot : elle dévoile son physique de rêve en photo

Alerte à la bombe ! Dimanche 15 août 2021, Caroline Receveur a prouvé qu'elle n'avait rien à envier aux mannequins professionnelles en partageant trois nouvelles photos d'elle en bikini. De retour chez elle à Dubaï après avoir passé plusieurs semaines dans le Sud de la France - en compagnie notamment de Matt Pokora et Christina Milian - la business woman de 33 ans s'est empressée de faire un saut dans un luxueux club de la ville des Émirats arabes unis où elle peut se détendre au bord d'une piscine à débordement.

L'occasion pour elle de revêtir son plus beau maillot de bain, lequel épouse parfaitement ses formes généreuses. Teint hâlé, ventre plat, décolleté vertigineux... C'est peu dire que Caroline Receveur a fait grimper la température. Les internautes ne se sont d'ailleurs pas fait prier pour la complimenter en masse, véritablement impressionnés par sa silhouette. "Tu as porté la vie et après cela tu as quand même un corps de rêve. BOMBAAA", "Incroyable", "Quelle beauté sublime", "Une bien jolie sirène", "Plus belle c'est pas possible", peut-on lire.