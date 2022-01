Caroline Receveur : Son ex Valentin Lucas bientôt papa avec sa belle Miss ? Grande annonce et explications !

Ils ont filé le parfait amour durant quatre ans. Et en 2016, Caroline Receveur et Valentin Lucas se sont séparés. Depuis, ils ont chacun pris des chemins différents. La jolie blonde est mariée à son amoureux Hugo Philip, père de son adorable petit garçon Marlon (3 ans). De son côté, le charmant brun est en couple avec Noémie Mazella, superbe reine de beauté élue Miss Provence 2016 et prétendante à la couronne de Miss France 2017. Le duo coule des jours heureux et pourrait même devenir des parents !

Tout commence en story sur Instagram. Valentin Lucas passe la soirée place Vendôme à Paris. "Je vous explique bientôt pourquoi je bois de la Badoit et pas du champagne", indique-t-il à ses plus de 200 000 fidèles abonnés. C'est alors que l'un d'entre eux s'amuse de la situation. "T'es enceinte, c'est ça ?", lance-t-il avec humour. Et l'ancien compagnon de la belle Caroline Receveur de répondre : "Suite à une story il y a quelques jours où je disais que j'étais à la Badoit, vous êtes nombreux à m'avoir demandé si j'étais enceinte. Alors je n'en sais rien, je n'ai pas fait de test !"

Une réponse rigolote suivie de la réelle explication de son changement de consommation. Pour un temps, Valentin Lucas délaisse le champagne et autres boissons alcoolisées et se lance dans le "dry january" en collaboration avec la marque d'eau pétillante Badoit. "Qu'est-ce que ça veut dire 'dry january' ? C'est de l'anglais, ça veut dire janvier sec. Ce n'est pas sec sans eau, mais sec sans alcool", explique-t-il.