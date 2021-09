Valentin Lucas : L'ex de Caroline Receveur en couple avec une Miss, photos de la bombe !

Cinq ans après sa rupture avec Caroline Receveur, Valentin Lucas est un homme amoureux. Le charmant brun, influenceur, mannequin, auteur du livre Secrets d'influenceurs et entrepreneur, est en couple avec une superbe jeune femme qui est loin d'être une inconnue !

Sur les réseaux sociaux, Valentin Lucas partage son quotidien. Vacances entre amis à Ibiza, moment de détente dans son appartement parisien, dîner chic au restaurant... Ses plus de 200 000 followers ne ratent pas une miette de ses déplacements. Les plus fidèles ont pu remarquer ces derniers temps l'apparition en story sur Instagram d'une superbe brunette au regard de biche, à la belle et longue chevelure et à l'allure de mannequin. Il s'agit de Noémie Mazella, sa compagne.

La belle l'accompagne (presque) partout, comme mercredi 8 septembre 2021 au palais de la Légion d'honneur dans le 7e arrondissement de Paris où Sylvie Rousseau, directrice de la boutique Dior Montaigne, était décorée. Le lendemain, c'est à l'inauguration de Cheval Blanc, un hôtel de luxe à deux pas du quartier du Marais et offrant une vue imprenable sur la Seine et la Tour Eiffel, que le couple s'est affiché. Les apparitions à deux se font rares, et toujours en story. Pas de photo posée et postée pour Valentin Lucas et Noémie Mazella.

Noémie Mazella, ex-Miss vue avec Kendji Girac, Soprano... et Rémi (Secret Story)

Mais qui est celle qui fait chavirer le coeur de l'ex-compagnon de Caroline Receveur (en couple avec le beau Hugo Philip, père de son fils Marlon, 3 ans) ? En biographie sur le réseau social de partage d'images, la jolie brune se présente comme mannequin et modèle de l'agence mondialement connue Scouting One Model. Son visage est connu aussi pour sa participation à No me mirès mas, le clip de Kendji Girac et Soprano en 2015. Et ce n'est pas tout : Noémie Mazella est également une ex-Miss ! En effet, elle a été élue Miss Provence 2016 et a concouru dans l'espoir d'être sacrée Miss France 2017. C'est finalement Alicia Ayliès qui a été élue, mais la Marseillaise de 23 ans peut se targuer d'avoir reçu le Prix de l'élégance ce soir-là.

Enfin, côté coeur, Noémie Mazella avait été annoncée en couple avec Rémi Notta, révélé en 2015 dans la neuvième saison de Secret Story puis aperçu dans Les Marseillais de W9. Désormais, c'est au bras de Valentin Lucas qu'elle s'affiche...