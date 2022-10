Caroline Roux à la tête d'une famille recomposée de 4 enfants : ce qu'elle a longtemps loupé avec eux...

Après un premier entretien le 12 octobre où Emmanuel Macron s'exprimait sur les questions internationales, Caroline Roux l'interroge à nouveau sur France 2 dans L'Événement, mais cette fois sur les grands enjeux de politique intérieure. L'occasion de revenir sur le quotidien que mène la journaliste lorsqu'elle rentre chez elle, à savoir celui de s'occuper de sa petite famille.

Car oui, avec son mari Laurent Solly - ex-directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à l'UMP et aujourd'hui directeur général de Facebook France- elle est maman de Rosalie, née en 2004, ainsi que de Marceau, né en 2009. Mais elle s'occupe également de Victoire et Sixtine, nées d'une première union de son époux avec une certaine Charlotte, décédée en 2007. En janvier dernier, elle se confiait pour Le Figaro sur son rôle de mère, notamment sur cette étape importante pour un enfant, qu'elle a manquée pendant de nombreuses années, puisqu'elle était habituée à faire des matinales, faisant notamment ses débuts dans cet exercice sur les antennes de Canal+.

Des matinées chargées et loin de la maison

"Ce n'est simple pour aucune femme qui travaille. Moi, j'ai renoncé aux matins. Depuis qu'ils sont tous petits, le petit-déjeuner c'est sans moi. Ils me voient à l'antenne, et plus ils grandissent, plus ils ont un avis sur mes interviews. J'aime leur regard, j'écoute ce qu'ils disent", avait-elle expliqué, alors qu'elle officiait encore sur Télématin, où elle animait son interview politique Les Quatre Vérités. Programme qu'elle avait rejoint en 2016 et qu'elle a depuis quitté, au mois d'août, ce qui lui permet désormais de partager les croissants et les tartines à la confiture avec ses enfants.

Un plaisir qu'elle avait déjà découvert en septembre 2015, "son interview découverte" avec Thomas Sotto sur Europe 1 ne démarrant qu'à 9h pour cette rentrée là. "Pendant des années, je me suis levée à 5h30 et là, je n'arrive pas à reprendre un rythme normal. 9h, pour moi, c'est le milieu de l'après-midi. Cette année, je croise mes enfants au petit- déjeuner, ce qui ne m'était jamais arrivé depuis qu'ils sont nés !", se réjouissait-elle alors dans les pages de Version Femina.