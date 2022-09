Casper Rudd en couple à la Laver Cup : sa compagne Maria tout simplement sublime

Casper Ruud est l'étoile montante du tennis mondial. Deuxième meilleur joueur du monde d'après le classement ATP, celui qui s'était révélé aux yeux du grand public en finale de Roland Garros en juin dernier contre Rafael Nadal, dispute actuellement la Laver Cup. Il s'agit d'une compétition annuelle basée à Londres qui doit son nom à Rod Laver, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire (11 titres du Grand Chelem en simple remportés durant sa carrière).

Un tournoi que le Norvégien de 23 ans vient d'entamer de la plus belle des manières à Londres puisqu'il a remporté le match d'ouverture (6-4, 5-7, 10-7) face à l'Américain Jack Stones. Hier soir, il retenait toute l'attention des photographes à l'occasion d'un dîner très chic organisé dans la capitale anglaise, en marge de cette compétition qui y verra la légende Roger Federer mettre un terme définitif à sa carrière. Casper Ruud portait certes un très beau smoking mais c'est avant tout son couple avec la sublime Maria Galligani qui a fait sensation. La jolie blonde était parée d'une robe sensationnelle, au décolleté très généreux.

L'amour fou ?

Les deux tourtereaux se sont affichés très complices à l'occasion de cette belle soirée, eux qui sont en couple depuis 2018. Et depuis cette officialisation, la jeune femme a pour habitude de soutenir et accompagner son homme n'importe où il va pour disputer ses matchs. Ce qui explique notamment sa présence cette semaine à Londres. Difficile en revanche de savoir beaucoup de choses sur elle, dans la mesure où elle ne bénéficie pas de la même notoriété que son prince charmant.

Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'elle est également originaire de Norvège, et qu'elle semble avoir sensiblement le même âge que Casper Ruud. Sur son compte Instagram, elle prend de nombreuses photos de la capitale Oslo, la capitale de la Norvège, et on peut imaginer qu'elle y est installée avec Casper Ruud. Au printemps, dernier, ils s'étaient offert un beau voyage aux États-Unis, du côté de la Floride, où le tennisman avait atteint la finale du tournoi de Miami, avant de s'incliner face à la pépite ultime : le récent vainqueur de l'US Open Carlos Alcaraz.

À noter qu'Andy Murray était également présent à Londres pour ce dîner spécial Laver Cup avec Rafael Nadal et Roger Federer.