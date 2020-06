Cate Blanchett blessée à la tête après un léger accident de tronçonneuse

Cate Blanchett a souffert d'un léger "accident de tronçonneuse", alors qu'elle était confinée dans sa propriété d'Angleterre. L'actrice australienne de 51 ans a raconté l'incident lors d'une interview avec l'ancienne Première ministre australienne, Julia Gillard, dans son podcast A Podcast of One's Own.

"Je vais bien... J'ai eu un petit accident de tronçonneuse hier, ce qui a l'air très impressionnant, mais ça ne l'était pas", a-t-elle confié dans cet épisode diffusé le 28 mai 2020. Heureusement, Cate Blanchett n'a écopé que "d'une petite entaille à la tête."

"Soyez très prudents avec une tronçonneuse...", a prévenu Julia Gillard, alors qu'elles riaient toutes deux de cette affaire, qui aurait pu s'avérer catastrophique. "Vous avez une tête très célèbre, je ne pense pas que les gens aimeraient y voir des entailles", a-t-elle ajouté.

Pendant le confinement, Cate Blanchett était à l'isolement avec son mari Andrew Upton et leurs quatre enfants : Dashiell (18 ans), Roman (16 ans), Ignatius (12 ans) et la petite dernière, Edith (5 ans). Ils sont restés confinés dans leur manoir de Higwell House, situé à Crowborough dans le Sud de Londres. Une demeure estimée à 6,25 millions de dollars.

Plutôt discrète en ce moment, Cate Blanchett a également révélé durant son podcast qu'elle avait pris une année pour s'occuper de son fils Dashiell, qui va bientôt passer le bac. "C'est pour être avec lui et le soutenir pendant les examens. Puis d'un coup, toutes ces choses se sont évaporées à cause de la fermeture des écoles et je me retrouve avec un jeune homme de 18 ans qui ne veut pas faire grand-chose avec moi !", a-t-elle expliqué, tout en exprimant son respect pour le métier d'enseignant.