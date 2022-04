Catherine Deneuve mineure et pas mariée lors de sa première grossesse : "Ça a été un drame dans ma famille"

Elle est une légende du cinéma, une matriarche du septième art. Catherine Deneuve, dont le documentaire Deneuve, la reine Catherine retrace ce jeudi 14 avril sur France 3 sa carrière, est également maman de plusieurs enfants, dont un qu'elle a eu très tôt, très jeune... quitte à se mettre quelques personnes à dos parmi ses proches. En 1961, la comédienne a rencontré le réalisateur Roger Vadim, âgé de 16 ans de plus qu'elle, sur le tournage du film Les Parisiennes. Folle d'amour, elle a vite ressenti le besoin de concrétiser cette relation en passant à la vitesse supérieure.

"Très jeune, je voulais avoir un enfant et j'avais l'intuition que ce serait difficile, racontait-elle en 2021 dans les colonnes du magazine Elle. J'étais très amoureuse du père de mon fils Christian." C'est en 1963 que Catherine Deneuve a donné naissance à son premier enfant, alors qu'elle était âgée de 20 ans. Le hic, c'est que malgré le fait qu'elle était en couple avec Roger Vadim depuis trois années, la comédienne n'avait pas souhaité officialiser les choses face au maire. "Ça ne se faisait pas du tout, à l'époque, d'attendre un bébé sans être mariée, et de plus j'étais mineure, rappelle-t-elle. Mais je voulais un bébé ! Ça a été compliqué, passionnel, violent, un drame dans ma famille."

Un mariage inexplicable

Le seul homme qu'elle a accepté d'épouser dans sa vie, c'est le photographe David Bailey. Catherine Deneuve s'est unie à l'artiste en Angleterre en 1965, avec pour témoin Mick Jagger et sa soeur Françoise Dorléac. Mais le divorce a été demandé deux ans plus tard et l'actrice semble ne plus comprendre pourquoi elle avait accepté de dire "oui". "Je suis incapable d'expliquer ce qui m'a pris lorsque j'ai épousé le photographe David Bailey, expliquait-elle, dans Le Soir illustré, 10 ans plus tard. Je n'ai pas tardé, il est vrai, à demander le divorce. Mais ce mariage, pourquoi ? Ce ne fut pas un 'gag', comme je l'ai entendu dire : j'y avais consenti et, par conséquent, bien réfléchi, d'abord. Ce ne fut, peut-être, qu'un élan, une impulsion ou encore autre chose que j'ignore..."

Catherine Deneuve a, par la suite, accueilli sa fille Chiara, alors qu'elle était amoureuse de Marcello Mastroianni. Quant à la naissance de son aîné, elle n'a en rien freiné sa carrière comme beaucoup le craignaient. C'est avec Christian dans les bras qu'elle a appris les très nombreuses chansons du film Les Parapluies de Cherboug de Jacques Demy. Or, il s'agit, encore en 2022, de l'un de ses rôles les plus populaires, sans doute celui qui l'a propulsée là où elle est aujourd'hui...