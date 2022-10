Catherine Deneuve : Sa petite-fille Anna, 19 ans, ravissante et troublant mélange de ses très célèbres parents

Ce samedi 22 octobre, Catherine Deneuve fête ses 79 ans. Et l'illustre actrice française peut clairement être satisfaite de tout le chemin parcouru, qu'il s'agisse de sa très belle carrière dans le septième art mais aussi de la famille qu'elle a construite. Et parmi ses petits-enfants, une petite-fille, Anna, semble prête à assurer la relève. À 19 ans, la ravissante jeune femme, qui est le troublant mélange des ses célèbres parents, a déjà fait ses premiers pas devant la caméra. De quoi rendre sa grand-mère dont elle est si proche, extrêmement fière.

Il s'agit bien entendu d'Anna Biolay, la fille de Benjamin Biolay et de la comédienne Chiara Mastroianni, fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve. Le 11 février dernier, les téléspectateurs de Chevrotine, sur Arte, ont pu la découvrir, effectuant ses premiers pas de comédienne. Et s'il doit être difficile de se lancer dans l'ombre lorsqu'on a le nom et l'arbre généalogique d'Anna Biolay, le pari a été largement réussi. Aux côtés notamment d'Elodie Bouchez, elle a parfaitement tenu son rôle. La petite-fille de Catherine Deneuve, fille unique du chanteur et de Chiara Mastroianni sait de qui tenir. Nièce de Christian Vadim, elle baigne dans le septième art depuis son plus jeune âge. Benjamin Biolay est aussi l'heureux papa d'une autre fille petite dont le prénom est toujours tenu secret (3 ans, dont on ne connait pas l'identité de la maman). Celle-ci vit en Argentine.

Anna, jeune fille "sensible", "forte", et fan de rap

Il n'est pas rare pour Benjamin Biolay d'évoquer Anna, sa fille qui lui ressemble tant, au cours de quelques entretiens. Il a ainsi fait savoir qu'elle était également une chanteuse née. Dans En aparté le 20 septembre dernier, l'artiste avait aussi évoqué sa vie de papa. Divorcé de Chiara Mastroianni depuis 2009, il n'en a pas moins gardé des liens forts avec elle. "Ce n'est pas parce que l'on divorce que l'on n'est plus une famille. C'est notre façon de voir les choses. C'est intime. [...] Ma fille, sa mère et sa grand-mère sont très importantes pour moi comme mes parents et mes soeurs", avait-il confié. "Dès que je sais ma fille sur les routes et moi je suis sur scène en train de chanter, je n'ai pas les nouvelles, je suis capable de partir backstage pour avoir des nouvelles parce que je suis avec elle quand je chante ça...", avait également affirmé le papa.