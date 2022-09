Catherine Deneuve : Son célèbre ex s'est marié avec la veuve d'un humoriste très connu

Catherine Deneuve est l'une des têtes d'affiches du film Sage Femme diffusé ce dimanche soir sur France 2. La comédienne y incarne Béatrice Sobolevski, une joueuse de carte invétérée aux côtés de Catherine Frot (Claire Breton), Olivier Gourmet (Paul), Quentin Dolmaire (Simon) ou encore Mylène Demongeot (Rolande).

Côté vie privée, Catherine Deneuve - qui soufflera ses 79 bougies le 22 octobre prochain - a été l'épouse de nombreux hommes. Parmi eux, le réalisateur Roger Vadim avec qui elle a eu un fils, Christian Vadim en 1963, le photographe londonien David Bailey, l'acteur italien Marcello Mastroianni avec qui elle a eu une fille, Chiara Mastroianni en 1972, l'homme d'affaires Bertrand de Labbey et le journaliste et ancien président du Festival de Cannes Pierre Lescure.

Ce dernier est marié depuis 1996 à Frédérique Fayles-Bernstein qui fut la dernière compagne deColuche avant sa mort le 19 juin 1986. Ce dernier avait même présenté sa compagne à sa mère. Pour Frédérique Fayles-Bernstein qui est surnommée "la p'tite Fred", la mort de son conjoint de l'époque fut un énorme choc. Heureusement, celle-ci a retrouvé l'amour aux côtés de Pierre Lescure avec qui elle a adopté une fille, Nina, au Vietnam en 1999.

Invité de Jordan De Luxe en mai 2020, ce dernier avait évoqué l'adoption de sa fille : "Je n'étais pas tout jeune et on avait envie d'avoir un enfant vite pour que j'en profite le plus longtemps possible avec elle. Donc elle m'a proposé qu'on fasse déjà une demande d'adoption, ce qu'on a pu faire. A l'époque, il n'y avait pas encore toutes les procédures", avait-il témoigné avant d'ajouter : "Ma femme est allée découvrir l'enfant un jour de janvier 1999. Elle est restée quatre mois là-bas pour toutes les démarches qui se sont passées sans problème avec les autorités vietnamiennes."

Pierre Lescure entretient-il toujours de bons rapports avec son ex Catherine Deneuve ? Invité de Michel Denisot sur Europe 1 le 3 juillet 2021, le journaliste et chroniqueur télé avait évoqué avec tendresse ses années passées aux côtés de l'actrice. "Le bonheur que j'ai eu – au-delà de côtoyer et de vivre avec cette actrice extraordinaire, car elle a une des filmographies les plus extraordinaires de l'histoire du cinéma français, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi ancré dans la vie", avait-il dit.