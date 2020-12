Catherine Deneuve toujours très proche de son ex : "On se parle tous les jours"

Elle a fait tourner les têtes et chavirer les coeurs. Pourtant, Catherine Deneuve n'évoque jamais vraiment sa vie privée. Ses relations avec Roger Vadim, David Bailey et Marcello Mastroianni ne sont un secret pour personne. Mais quand il a fallu intervenir dans un documentaire consacré à Pierre Lescure, avec qui elle était en couple dans les années 1980, la comédienne s'est simplement abstenue. Le dimanche 27 décembre 2020, toutes les anciennes compagnes du journaliste sont apparues dans des images d'archives, certaines ont accepté de prendre la parole pour évoquer le bon vieux temps... mais pas elle.

"J'ai eu une vraie vie de famille avec elle, la famille et les amis sont essentiels pour elle. On est toujours très proches, on se parle tous les jours, explique Pierre Lescure dans les colonnes du magazine Paris Match. Nous avons passé neuf ans ensemble, c'est une vie." Voilà pourquoi il n'en veut pas à Catherine Deneuve, grande absente de la liste de ceux qui se racontent dans Pierre & Lescure. "Elle n'était pas disponible pour intervenir au moment du tournage, précise-t-il. On la voit quand même, certains intervenants parlent d'elle. Mais qui connaît Catherine sait qu'on ne peut pas lui faire dire ou faire n'importe quoi. Vous avez vu beaucoup de choses sur sa vie privée ? Sur sa relation avec Bertrand de Labbey, avec Marcello ? Elle n'a jamais rien dit. Et nous, on a toujours fonctionné comme ça."

Difficile de savoir, également, si l'état de santé de Catherine Deneuve lui permettait une telle aventure. Victime d'un AIT alors qu'elle tournait dans un hôpital pour Emmanuelle Bercot, la comédienne s'est remise de ses émotions et a pu retourner à son domicile - situé place Saint-Sulpice - au début de l'été 2020. Elle avait alors pu retrouver les petits bonheur de la vie... mais ce qu'elle devient depuis est un mystère. "Vous savez, ma mère fume comme un pompier, elle dort trois heures par nuit, expliquait sa fille Chiara Mastroianni, quelques semaines avant l'incident. Elle n'est pas du tout raisonnable." Espérons que l'année 2021 soit plus clémente avec elle, comme avec le reste du monde.

Retrouvez l'interview de Pierre Lescure dans le magazine Paris Match du 24 décembre 2020.