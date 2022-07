Catherine Frot en deuil : son père est mort, ses obsèques annoncées

Catherine Frot est aujourd'hui une femme en deuil. Dans le journal Le Figaro, on a pu découvrir un avis de décès publié dans la rubrique carnet du jour. La comédienne pleure son père, Jacques Frot, décédé à 90 ans. Famille et proches se retrouveront prochainement pour ses obsèques.

"Denise Frot, née Defoug, son épouse, Catherine Frot, sa fille, et son compagnon Gilles Chiriaux, Dominique Frot [elle aussi comédienne notamment vue dans Soda, ndlr], sa fille, Jacques Frot, son fils, et Michèle Escoffier-Frot, sa belle-fille, Suzanne Couvelard [la fille de Catherine et de son ex-mari Michel Couvelard, ndlr], sa petite-fille, Eliott Frot, son petit-fils, et sa compagne Jeanne-Marie Ducarre, ont la tristesse de vous faire part du décès de Jacques Frot, ingénieur et des Arts et Métiers 1952, membre de la Fondation Hermione-Lafayette, membre de l'AEPN (L'Association des Ecologistes Pour le Nucléaire), survenu le 2 juillet 2022, dans sa 90e année", peut-on lire. Un avis de décès que la star des films Marguerite, Les saveurs du palais ou encore Vipère au poing a donc partagé avec son clan, lequel se prépare à faire ses adieux.

En effet, les obsèques de Jacques Frot se tiendront lors d'une cérémonie religieuse, le jeudi 7 juillet 2022, dès 14H30, à l'église Sainte-Rosalie, dans le 13e arrondissement de Paris. Puis l'inhumation aura lieu au cimetière de Soissons (Aisne), dans l'intimité familiale. Nul doute qu'à cette occasion, Catherine Frot et ses proches pourront relater leurs doux et beaux souvenirs du défunt. En interview pour le magazine Marie Claire, en 2015, la comédienne de 66 ans avait notamment relaté un souvenir d'enfance qui lui était resté en tête des années après. "Petite, quand je partais en vacances avec mes parents en voiture, mon père, pour agacer ma mère, faisait exprès de chanter faux les tubes de l'époque, des chansons de Gilbert Bécaud, ce genre. Cela me faisait mourir de rire", disait-elle alors. Les larmes risquent cependant aujourd'hui de remplacer les rires...