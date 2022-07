Catherine Frot amoureuse : son couple dévoilé dans des circonstances difficiles

Le 2 juillet, Catherine Frot a perdu son papa, mort à 90 ans. La star a partagé un avis de décès rédigé avec sa famille dans les pages du journal Le Figaro. Dans ce petit texte, on découvre qu'elle n'est plus seule dans la vie. En effet, elle a retrouvé l'amour.

"Catherine Frot, sa fille, et son compagnon Gilles Chiriaux (...) ont la tristesse de vous faire part du décès de Jacques Frot, ingénieur et des Arts et Métiers 1952, membre de la Fondation Hermione-Lafayette, membre de l'AEPN (L'Association des Ecologistes Pour le Nucléaire), survenu le 2 juillet 2022, dans sa 90e année", pouvait-on lire sur l'avis de décès. C'est donc dans des circonstances particulièrement douloureuses que l'on apprend que l'actrice d'Un air de famille a retrouvé l'amour. Mais Catherine Frot n'a jamais évoqué son nouveau et discret compagnon dont on sait pas vraiment grand chose... Tout porte cependant à croire qu'il s'agit du chef-restaurateur de l'Entracte, à Montmartre. Tous deux avaient été vus en 2019, lors de la soirée d'inauguration de la statue de cire de Pierre Richard au Musée Grévin...

Auparavant, Catherine Frot a longtemps partagé sa vie avec son mari Michel Couvelard. Mais le couple, qui a adopté une petite fille prénommée Suzanne, a malheureusement divorcé en 2013. Depuis, c'est en solo que l'on pouvait la voir sur les tapis rouge ou lors de soirées mondaines du show business.

Interrogée par le journal Le Parisien en 2019, l'actrice doublement césarisée avait fait le point sur sa vie, se disant pleinement satisfaite de là où elle en était alors. "Quand on tourne, la vie privée c'est un peu difficile... Au final, je crois que j'ai à peu près réussi à concilier mon métier et ma vie. Notamment parce que je n'ai jamais voulu tourner à l'étranger pour rester toujours près de ma famille. J'ai eu quelques occasions, au Japon par exemple, mais j'ai préféré me concentrer autour de chez moi", confiait-elle. Aujourd'hui, Catherine Frot semble avoir trouvé un équilibre parfait entre sa vie pro et perso !